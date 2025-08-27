Margarita y Los Roques son los destinos más solicitados en vacaciones: conozca los paquetes y precios

Suscríbete a nuestros canales

Por tradición, en temporada de vacaciones la gente viaja por esparcimiento, siendo Margarita, Los Roques y Canaima, los destinos preferidos por los venezolanos, según las agencias de viajes del país.

Los destinos de playa más solicitados en temporada vacacional son Los Roques y, en segundo lugar, Margarita.

Ese orden se debe a que de 150 pasajeros que llevan los aviones hacia Margarita, si acaso cinco van a un hotel, los demás tienen casa en la isla, les prestan apartamentos o casas; o reservaron con la mundial App Airbnb para alquilar apartamentos vacacionales, según la agencia de viajes Konkhep.

Tres días y dos noches, fin de semana en Los Roques, en habitación doble, cuesta en promedio $ 700 por persona; eso incluye boleto aéreo, alojamiento, todas las comidas y bebidas no alcohólicas, paseo a los Cayos Madrisquí o Francisquí.

Viaje a Margarita es un todo incluido

Un viaje a “Margarita por tres días y dos noches cuesta $ 400 por persona, “ese monto incluye boletos, traslados y alojamiento con todo incluido, comidas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas; sin paseos”, detalló el director comercial de la agencia de viajes Konkhep, Guillermo Lagos.

Comentó que actualmente se vende mucho Canaima. El paquete más económico según el campamento, desde cuatro días, cuesta $ 1.200 por persona. Incluye comidas y bebidas no alcohólicas, excursión por Laguna de Canaima, al Salto El Hacha, Salto El Sapo, traslados aeropuerto-campamento-aeropuerto.

“Son paquetes de cuatro días, de jueves a domingo; y cinco días, de domingo a jueves. Los vuelos son solo con Conviasa, desde el Aeropuerto de Maiquetía. Para allá va el turista venezolano de alto nivel y extranjero”, afirmó.

Financiamiento del viaje en cuotas

La agencia brinda financiamiento en cuatro cuotas. “Si reservan en enero para agosto, tienen más chance de pagar. Con eso se llega a más turistas venezolanos”, dijo.

Un asesor de ventas de la agencia Bless Viajes, que reservó su identidad, indicó que los destinos más solicitados en estas vacaciones son Madrid, Funchal y Margarita.

“La gente viaja a Madrid por conexión. Un paquete con boleto, seguro y hotel costaría $ 1.250 por persona en temporada alta. Hacia Funchal, Portugal, solo compran boleto porque también lo usan de conexión con Lisboa y Oporto”, explicó.

Un viaje a Margarita cuesta desde $ 340 por persona; eso incluye boleto, traslado y hotel, con todo incluido, es decir, las tres comidas, más meriendas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y traslado.

La asesora de ventas de Paradise Travel Venezuela, Margarita Rosas, señaló que lo más solicitado para las vacaciones es Margarita, “porque es lo que más gusta”.

Indicó que en promedio, el viaje más económico a Margarita por tres días y dos noches cuesta $ 700 por pareja, con boleto aéreo, hospedaje y todo incluido, es decir, todas las comidas, bebidas y traslados. Los paseos se pagan aparte.

Acotó que desde Margarita algunas personas visitan las islas de Coche y Cubagua. “En Coche consiguen hotel o posada, mientras que en Cubagua no hay hotel, hay un campamento ecológico en cabañas con Infinito Producciones”, amplió.

El viaje más económico hacia Los Roques por tres días y dos noches, con boleto aéreo por Conviasa y hospedaje en una posada ecológica, cuesta $ 1.100 por pareja.

“Full pensión incluye comidas, bebidas no alcohólicas y alojamiento. El almuerzo es tipo lunch, desayuno con empanadas, agua y jugo por bebidas”, dijo.

