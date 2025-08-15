Comercios reciben a temporadistas en Margarita: conozca cuándo se activará la nueva Ley de Puerto Libre

Suscríbete a nuestros canales

La temporada vacacional mejora el desempeño comercial en Margarita y reactiva el interés por reformar la Ley de Puerto Libre.

Según Unión Radio, Raquel Uribe, presidenta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, confirma avances en importación y ocupación hotelera.

Además, Uribe destaca un acuerdo que permite desaduanar 60 contenedores con alimentos y artículos personales en el puerto de Guamache.

Por lo tanto, el sector comercial celebra una recuperación sostenida y exige claridad normativa para mantener el ritmo.

Ley de Puerto Libre concentra esfuerzos del sector comercial en Margarita

En este contexto, Uribe propone revisar artículos clave de la Ley de Puerto Libre para facilitar futuras reformas legislativas.

Asimismo, insiste en que un marco legal claro permite entender el proceso y evitar interpretaciones erróneas que frenen la actividad.

Por ejemplo, la norma vigente tiene 25 años y genera confusión entre autoridades y comerciantes.

En consecuencia, la Cámara de Comercio busca actualizar el instrumento para adaptarlo a las necesidades actuales.

¿Cuándo se activará la Ley de Puerto Libre?

Además, Uribe espera que la nueva Ley de Puerto Libre entre en vigencia antes de finalizar el año.

Mientras tanto, los sectores turísticos y comerciales mantienen expectativas positivas ante la celebración de la Virgen del Valle.

Por eso, la presidenta de la Cámara considera que la temporada actual supera a la anterior en ocupación y movimiento económico.

La Ley de Puerto Libre se convierte en eje estratégico para consolidar el crecimiento en Margarita.

