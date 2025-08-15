Nuevo programa "Amuebla tu hogar": conoce el proyecto que ejecutará el gobierno con Maderas del Orinoco

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Industrias y Producción Nacional anunció este jueves el nuevo 'Plan Amuebla tu Hogar', junto a la empresa venezolana Maderas del Orinoco.

A través de la cuenta en Instagram del organismo, informaron sobre el "encadenamiento productivo entre Maderas del Orinoco y más de 12 fabricantes y empresas comunales".

Plan Amuebla tu Hogar

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, se firmó un total de siete acuerdos con esta empresa en función de suministrar materia prima para la fabricación de muebles de línea marrón.

En este sentido, resalta que este "encadenamiento productivo" es con empresas comunales y fabricantes "dedicados a la elaboración de muebles de madera" en el país.

Hecho en Venezuela

Asimismo, señala que esto "garantizará el suministro de materia prima para la elaboración con el sello "Hecho en Venezuela" a precios accesibles.

Con la dotación de materia prima a más de una docena de aserraderos, se podrán fabricas juegos de recibo, comedor, dormitorio, entre otros.

Adicionalmente, explica que este plan es "para que los fabricantes cuenten con insumos de calidad y a precios competitivos. Estos productos, cumplen con los estándares de calidad, funcionalidad y diseño adaptados a las necesidades de diferentes espacios del mercado venezolano”.

