¡Atención, Venezuela! La temperatura se dispara: ¿hasta dónde llegará el calor a mediados de agosto?

El experto mencionó que las lluvias se mantendrán en el territorio

Por Genesis Carrillo
Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 07:00 pm

En Venezuela se registrará una declinación solar que generará un aumento notable de temperaturas en el territorio nacional, durante este mes de agosto. 

Así lo informó el jefe de hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Gil, durante una entrevista con Shirley Varnagy

Explicó que dicho incremento iniciará entre el 20 y 21 de agosto, con temperaturas de 20 grados desde la mañana y para la tarde llegarán a los 31 grados. 

Agregó que esta situación se “sentirá” en todo el territorio nacional. 

“Esto se mantendrá hasta septiembre”, indicó. 

Lluvias en Venezuela

Con respecto a las lluvias en el país, mencionó que las precipitaciones continuarán, dando como ejemplo los efectos que generará en el territorio la tormenta trópical Erin que se encuentra al este del norte de las Antillas y con altas posibilidades de convertirse en huracán. 

“Va a causar lluvias en el país durante este fin de semana”, dijo Gil. 

Jueves 14 de Agosto - 2025
