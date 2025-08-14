¡Listas para el regreso a clases! Rehabilitan más de 300 escuelas y liceos

Suscríbete a nuestros canales

Más de 300 escuelas y liceos en todo el país son rehabilitados por el Gobierno nacional durante el periodo vacacional.

Así lo informó el viceministro de Instalaciones y Logística del despacho de Educación, Willian Gil.

Durante una reunión con los coordinadores nacionales de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), Gil explicó que definieron acciones y lineamientos de cara al nuevo año escolar, refiere una NDP.

Infraestructura escolar y zonas de mayor vulnerabilidad

Asimismo, precisó que se orientó a los coordinadores de la FEDE sobre las prioridades para este periodo, haciendo énfasis en la optimización de recursos, el fortalecimiento de la infraestructura escolar y la atención especial a las zonas de mayor vulnerabilidad.

“Nos estamos preparando para iniciar el año escolar con más de 300 escuelas rehabilitadas (en vacaciones). Les pido el mayor de los esfuerzos para garantizar espacios de calidad para nuestros niños”, dijo.

Agregó que las instituciones educativas que trabajan durante el mes de agosto son el resultado de un esfuerzo conjunto del Gobierno nacional, regional, municipal y el Poder Popular, a través de las comunas, que han unido voluntades para mejorar las condiciones de las escuelas antes del inicio del nuevo año escolar.

