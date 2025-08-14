Clima

Onda tropical 26: sepa dónde habrá lluvias y descargas eléctricas este 14 de agosto

La tormenta tropical Erin también afectará al país en los próximos días

Por Genesis Carrillo
Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 06:06 pm

La onda tropical número 26 transita, que está transitando por el país, podría generar lluvias y descargas eléctricas, este jueves 14 de agosto. 

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su cuenta de Instagram. 

Precisó que condición climática se darán en “nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Guárico, sur de Aragua, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Mérida y sur del Lago de Maracaibo”. 

Mientas que se registrará nubosidad y precipitaciones de intensidad variable en áreas del sur de Miranda, sur de Carabobo, Yaracuy, Lara, este de Táchira, Trujillo y al oeste de Falcón. 

El resto del territorio nacional se observa cielo de parcial a fragmentado. #Reporte de las 15:00 HLV.

Tormenta Tropical Erin

La tormenta tropical Erin, con potencial de convertirse en huracán en los próximos días, se encuentra al este del norte de las Antillas menores con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por horas. 

De acuerdo con el meteorólogo venezolano, Luis Vargas, este sistema no representa riesgo directo para Venezuela, pero generará condiciones favorables para lluvias generalizadas, lo cual pudiera persistir hasta el fin de semana.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
tEXAS
Jueves 14 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América