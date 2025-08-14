Onda tropical 26: sepa dónde habrá lluvias y descargas eléctricas este 14 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

La onda tropical número 26 transita, que está transitando por el país, podría generar lluvias y descargas eléctricas, este jueves 14 de agosto.

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su cuenta de Instagram.

Precisó que condición climática se darán en “nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Guárico, sur de Aragua, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Mérida y sur del Lago de Maracaibo”.

Mientas que se registrará nubosidad y precipitaciones de intensidad variable en áreas del sur de Miranda, sur de Carabobo, Yaracuy, Lara, este de Táchira, Trujillo y al oeste de Falcón.

El resto del territorio nacional se observa cielo de parcial a fragmentado. #Reporte de las 15:00 HLV.

Tormenta Tropical Erin

La tormenta tropical Erin, con potencial de convertirse en huracán en los próximos días, se encuentra al este del norte de las Antillas menores con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por horas.

De acuerdo con el meteorólogo venezolano, Luis Vargas, este sistema no representa riesgo directo para Venezuela, pero generará condiciones favorables para lluvias generalizadas, lo cual pudiera persistir hasta el fin de semana.