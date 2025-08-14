Llega a Venezuela la onda tropical 26: Inameh prevé lluvias y descargas eléctricas en estas zonas del país

Suscríbete a nuestros canales

La onda tropical número 26 ya ingresó al territorio nacional, se pronostica áreas nubladas productoras de lluvias y descargas eléctricas en diversos estados.

Así lo informó este miércoles, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su cuenta de Instagram.

Detalló que el mencionado pronóstico afectará a la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur y noroeste de Anzoátegui, norte de Aragua y Apure.

“Asimismo, nubosidad estratiforme con posibles lluvias débiles o moderadas al oeste de La Guaira, norte del Distrito Capital, partes de Carabobo, sur de Guárico, Cojedes, Yaracuy, Falcón, Lara, Los Andes y Zulia”, indicó.

Agregó que para el resto del país se aprecia nubosidad parcial y algunas zonas despejadas.

Tormenta tropical Erin

La tormenta tropical Erin, con potencial de convertirse en huracán en los próximos días, se encuentra al este del norte de las Antillas menores con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por horas.

De acuerdo con el meteorólogo venezolano, Luis Vargas, este sistema no representa riesgo directo para Venezuela, pero generará condiciones favorables para lluvias generalizadas, lo cual pudiera persistir hasta el fin de semana.