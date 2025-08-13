Tormenta tropical Erin: pronostican lluvias generalizadas en Venezuela hasta esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

La tormenta tropical Erin, con potencial de convertirse en huracán en los próximos días, se encuentra al este del norte de las Antillas menores con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por horas.

De acuerdo con el meteorólogo venezolano, Luis Vargas, este sistema no representa riesgo directo para Venezuela, pero modula la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical hacia el país.

“Y desde mañana, cuando se retire la capa de polvo del Sahara, comenzarán a generarse condiciones favorables para lluvias generalizadas, lo cual pudiera persistir hasta el fin de semana”, indicó Vargas, en su cuenta en X.

Erin en Cabo Verde

El Gobierno de Cabo Verde declaró este miércoles el estado de emergencia en las islas de São Vicente, Santo Antão y São Nicolau, después de que la tormenta tropical Erin causara al menos siete muertos y graves daños en el archipiélago la madrugada del 11 de agosto, refiere EFE.

En tal sentido, el Ejecutivo de ese país anunció que activará el Fondo Nacional de Emergencia y solicitará apoyo internacional para asistir a las víctimas y hacer frente a los destrozos.