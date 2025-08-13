Rutaca ajusta su calendario de vuelos para agosto: lo que debes saber antes de viajar

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea venezolana Rutaca ajusta su calendario de vuelos para este mes de agosto.

A través de sus redes sociales, la compañía aérea compartió algunos detalles.

¿Qué se sabe de los nuevos cambios de Rutaca en agosto?

"¡Buenas noticias para los viajeros!🥳 A partir del 29de agostoo de2025, aumentamos nuestra frecuencia de vuelo hacia Coro. Ahora podrás conectar con este hermoso destino los días viernes, facilitando tus planes de viaje y exploración. No te pierdas la oportunidad y disfruta de Coro. ¡Reserva tus boletos y vuela con nosotros!", escribió la aerolínea.

Otras rutas

Recientemente, Rutaca Airlines anunció el inicio de una nueva conexión aérea entre Caracas y Cumaná, capital del estado Sucre, a partir del próximo 31 de agosto.

La información fue confirmada a través de sus redes sociales, donde detallaron horarios, frecuencia y condiciones del servicio.

La ruta tendrá una frecuencia semanal, operando exclusivamente los días domingo. El vuelo saldrá desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a la 1:20 p. m. y aterrizará en Cumaná a las 2:10 p. m., con una duración aproximada de 50 minutos.

El retorno está previsto para las 3:10 p. m., con llegada a Caracas a las 4:00 p. m.

Además, la aerolínea destacó que esta nueva ruta busca fortalecer la conectividad entre la región oriental y la capital del país, ofreciendo una opción rápida y segura para quienes deseen trasladarse por motivos turísticos, familiares o laborales.

