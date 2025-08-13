Pronóstico Inameh: incremento de la nubosidad con lluvias y chubascos sobre estos estados de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Para este miércoles 13 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) señaló que se estima incremento de la nubosidad con lluvias y chubascos sobre varios estados de Venezuela.

En tal sentido, precisó que, sobre Venezuela, se mantiene la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) en buena parte del territorio, así como la Vaguada Monzónica asociada a la Baja semipermanente (1008 hPa) al noroeste de Colombia y la presencia de Polvo del Sahara.

Ante ello, se prevé condiciones que propician en horas de la mañana cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas.

Asimismo, se estiman áreas con nubosidad y precipitaciones en la Guayana Esequiba, sureste de Delta Amacuro, oeste de Bolívar, norte de Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Norte, los Andes y sur del lago de Maracaibo.

¿Qué pronostica el Inameh para la tarde y noche?

En la tarde y noche, se prevé incremento de la cobertura nubosa con lluvias y chubascos con eventuales descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, partes de Lara, Falcón, Andes y Zulia.

De igual modo, sin descartar algunas lluvias dispersas en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube