Caso Martha Lía Grajales: informan que seguirá su proceso judicial en casa

Una fuente allegada al sistema de justicia informó que el Ministerio Público solicitó una revisión de medida a favor de la ciudadana Martha Lía Grajales, de acuerdo a la periodista de la fuente oficial Madelein García.

Según difundió en redes sociales, Grajales "fue entregada a sus familiares y se encuentra a esta hora en su casa".

La periodista indicó que "seguirá su juicio en libertad en base a la investigación en curso con los elementos de convicción correspondientes recabados por el sistema de justicia venezolano".

Acusación del Ministerio Público contra Martha Lía Grajales

La Fiscalía venezolana informó este lunes 11 de agosto que, la ciudadana Martha Lía Grajales fue presentada e imputada en el lapso de ley, tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República.



"A dicha ciudadana se le ha dictado privativa de libertad por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación", señaló el organismo.

