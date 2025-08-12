Para combatir el narcotráfico: Petro apoya la propuesta de Maduro de "articular inteligencias"

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su apoyo a la propuesta de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, sobre trabajar juntos en el combate contra el narcotráfico y guerrillas en la zona fronteriza que comparten ambos países.

En su cuenta en X, aclaró que el mandatario venezolano “no” habló sobre “unir los ejércitos”, sino de “articularlos”, lo que a aseguró, “es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado”.

“El ELN (Ejército de Liberación Nacional) ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente”, indicó.

En tal sentido, enfatizó que su orden es “articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EEUU, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo arabe y con el mundo entero”.

“Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad”, dijo.

Propuesta de Maduro

El jefe de Estado venezolano propuso avanzar en la articulación de los poderes económicos, institucionales, militares y policiales entre ambas naciones.

“Así se podrá avanzar en la liberación de la violencia en la Zona 1, que abarca desde Táchira, Zulia hasta la Guajira”, dijo en su programa “Con Maduro +” del lunes 11 de agosto.

