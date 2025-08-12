Migrantes retornados a Venezuela: fecha de las inscripciones escolares por reinserción escolar

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Educación anunció esta semana el inicio de un despliegue nacional para ubicar y reincorporar a niños y adolescentes que han quedado fuera del sistema educativo por diversas causas. El plan contempla acciones comunitarias, censos y acompañamiento institucional para facilitar el regreso a las aulas.

Según información oficial publicada por el Ministerio de Educación, el programa involucra a distintas instituciones del Estado y a la comunidad organizada, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para la reinserción escolar, especialmente de migrantes retornados y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La institución tiene previsto conformar equipos para el respectivo censo “comunidad por comunidad” y posterior acompañamiento.

Cronograma de acción: diagnóstico, censo e inscripciones

En tal sentido, el ministro Héctor Rodríguez detalló que el plan se ejecutará en tres fases:

Del 11 al 16 de agosto : conformación de equipos y diagnóstico por comunidad y calle.

Del 18 al 30 de agosto : realización del censo para ubicar, caracterizar y registrar cada caso.

Del 1 al 8 de septiembre: inscripciones en los planteles educativos correspondientes.

Rodríguez destacó que, una vez inscritos, cada estudiante debe contar con el acompañamiento y padrinazgo de su comunidad para asegurar su desarrollo integral dentro del sistema educativo.

