Educación

Migrantes retornados a Venezuela: fecha de las inscripciones escolares por reinserción escolar

El Ministerio de Educación compartió el cronograma para la reinserción escolar de los migrantes retornados.

Por Rosa León
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 08:46 am

El Ministerio de Educación anunció esta semana el inicio de un despliegue nacional para ubicar y reincorporar a niños y adolescentes que han quedado fuera del sistema educativo por diversas causas. El plan contempla acciones comunitarias, censos y acompañamiento institucional para facilitar el regreso a las aulas.

Según información oficial publicada por el Ministerio de Educación, el programa involucra a distintas instituciones del Estado y a la comunidad organizada, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para la reinserción escolar, especialmente de migrantes retornados y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La institución tiene previsto conformar equipos para el respectivo censo “comunidad por comunidad” y posterior acompañamiento.

Cronograma de acción: diagnóstico, censo e inscripciones

En tal sentido, el ministro Héctor Rodríguez detalló que el plan se ejecutará en tres fases:

  • Del 11 al 16 de agosto: conformación de equipos y diagnóstico por comunidad y calle.

  • Del 18 al 30 de agosto: realización del censo para ubicar, caracterizar y registrar cada caso.

  • Del 1 al 8 de septiembre: inscripciones en los planteles educativos correspondientes.

Rodríguez destacó que, una vez inscritos, cada estudiante debe contar con el acompañamiento y padrinazgo de su comunidad para asegurar su desarrollo integral dentro del sistema educativo.

Martes 12 de Agosto - 2025
VENEZUELA
