Onda tropical 24 llega a Venezuela: Inameh prevé lluvias y descargas eléctricas en esta zona del país

El instituto también prevé el estado del tiempo para horas de la mañana del 12 de agosto

Por Genesis Carrillo
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 11:37 pm

La onda tropical número 24 se encuentra transitando por el oriente de Venezuela, informó este lunes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). 

En su cuenta de Instagram, explicó que la vaguada está generando áreas nubladas productoras de lluvias o chubascos y descargas eléctricas, en diversos estados. 

Tales como “nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Guárico, este de Aragua, noroeste de Barinas, Táchira, partes de Mérida y Zulia”, indicó. 

¿Cómo será el clima la mañana del martes?

Mientras que para la mañana del martes 12 de agosto, prevé que la Gran Caracas presente nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas dispersas, incrementando la cobertura nubosa a partir del mediodía con precipitaciones de intensidad variable.

