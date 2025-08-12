Polvo del Sahara llega a Venezuela: hasta esta fecha afectará la zona costera y central

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que está previsto que desde el lunes 11 lleguen concentraciones de leves a moderadas de polvo del Sahara al país.

El organismo precisó que el polvo sahariano estará presente en toda la línea costera y en la faja central del territorio venezolano.

Además, se estima que las concentraciones de polvo permanezcan hasta el miércoles, 13 de agosto.

También informó que el fenómeno "limita la formación importante de nubosidad y reduce la visibilidad horizontal".

El Inameh compartió un video en el que se muestra el movimiento del polvo del Sahara, el cual con cierta frecuencia es arrastrado por las corrientes de aire hacia los países del norte de Sudamérica, las islas del Caribe y América Central.

Según se puede apreciar en el material, la mayor masa de concentración del polvo se desplazará por el Caribe, perjudicando principalmente las Antillas y República Dominicana, con un movimiento prácticamente lineal.

Sin embargo, la nube de polvo sahariano "tocará" en menor concentración el norte venezolano.

Aunque este fenómeno no representa un riesgo grave para la salud, la exposición al polvo puede generar irritación en los ojos y en la piel.

Además, este polvo puede desencadenar complicaciones en personas que sufren de enfermedades relacionadas al aparato respiratorio. Por ello, ante concentraciones notables de dicho compuesto en el aire es conveniente utilizar tapabocas

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube