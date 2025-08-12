Se acercan los días más calurosos del segundo semestre en Venezuela: conoce a partir de cuándo

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a una publicación en la red social X, el meteorólogo Luis Vargas advirtió que próximamente llegarán los días más calurosos del segundo semestre del año.

"La declinación solar ya está incidiendo perpendicularmente en el Caribe venezolano. Llegará al punto más septentrional continental de nuestro país, Cabo San Román en la Península de Paraguaná, el próximo 20 de agosto y de allí seguirá avanzando sentido norte-sur hasta llegar al extremo más austral del territorio nacional el 21 de septiembre", indicó Vargas.

De igual manera, informó que "vendrán los días más calurosos de este segundo semestre del año", además precisó que "el calor no estará presente todos los días. "Las altas temperaturas solo serán atenuadas durante las jornadas que se presente nubosidad/precipitaciones".

Aunado a eso, hizo un llamado a las personas a estar informadas de fuentes especializadas y evitar la desinformación.

"Recordemos que estas condiciones estacionales ocurren siempre, dadas por el movimiento de traslación del planeta y la inclinación de su eje, así que por favor no vayamos a comenzar hablar de olas de calor, ni el fenómeno del ‘barrido’, ni que la Tierra está más cerca del Sol, ni nada por el estilo", comentó.

