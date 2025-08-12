Tormenta tropical ERIN podría convertirse en huracán: ¿tendrá efectos en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

La tormenta tropical ERIN que se formó en el Atlántico central y podría alcanzar la intensidad de huracán para el jueves, se encuentra a uno 1150 km al oeste de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 75 kmh.

De acuerdo con el meteorólogo venezolano, Luis Vargas, podría alcanzar la categoría 3 o superior de un huracán.

Sin embargo, afirma que “no representa peligro para Venezuela”, pero que estará informando cualquier efecto indirecto que pueda dejar para el fin de semana en el territorio nacional.

Entre dichos efectos mencionó el “incremento del oleaje y activación de la Zona de Convergencia Intertropical favorable para lluvias”.

Riegos de la tormenta

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que aumenta el riesgo para Puerto Rico y otras islas, refiere EFE.

"Aunque todavía es demasiado pronto para saber exactamente qué impactos ERIN podría traer al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, el riesgo ha aumentado de que Erin se mueva más cerca de estas islas durante el fin de semana", expuso el reporte.