¡Guerra total! Lilibeth Morillo sentencia a la esposa de El Puma y enciende el drama familiar

El eterno drama familiar entre José Luis Rodríguez "El Puma" y sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Morillo, escaló a un nuevo nivel explosivo.

Lo que comenzó con una simple pregunta en redes sociales tras un video del cantante bajando de un avión, desató una discusión por parte de las hermanas y la actual esposa del artista, Carolina Pérez.

Recientemente, Lilibeth Morillo público un video en su cuenta de Instagram, dando una respuesta polémica y clara, en defensa de su hermana.

¿Quién tiene la culpa?

El mundo del espectáculo es testigo de un enfrentamiento mediático que parece no tener fin.

La controversia se encendió cuando el intérprete de "Agárrense de las manos" tuvo que ser bajado de un avión, supuestamente por viajar solo. Liliana Morillo usó sus redes para cuestionar públicamente la situación:

"¿Puma qué haces viajando solo y de esa forma?, ¿Dónde está tu familia?".

Esta pregunta fue el detonante para que Carolina Pérez respondiera a través del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, y ahora, la segunda hija del venezolano, Lilibeth, se une a la batalla para defender a su hermana y señalar a su madrastra como la culpable de la distancia.

Nadie se queda callado: así respondió Lilibeth

La cantante Lilibeth Morillo tomó la palabra para apoyar a su hermana Liliana. A través de una publicación en Instagram, Lilibeth defendió la importancia de su hermana y cargó directamente contra Carolina Pérez, sugiriendo que la actitud de la madrastra en este escándalo dejó en evidencia quién es la verdadera responsable de la separación familiar.

"PARA DIOS y para muchos mi hermana, la Primogénita! ES IMPORTANTE!!!! ASÍ DE SIMPLE!", escribió Lilibeth, y sentenció:

"Quedó más que evidenciado ante el mundo quién FUE LA CAUSANTE y procuró siempre la división".

La explosiva respuesta de Liliana: "¡se cae la careta!"

Tras el apoyo de su hermana, Liliana Morillo no tardó en reaccionar de forma "explosiva", asegurando que todo lo que está pasando es una "JUSTICIA DIVINAAAAAA".

La hija mayor de "El Puma" y Lila Morillo expresó un dolor acumulado de años, señalando a Carolina Pérez como la culpable de la ruptura familiar de tres décadas.

En un mensaje, Liliana escribió: "Mi sufrimiento de años.... PAGÓ! finalmente se cae la careta!!!!!!!!!!!!!!".

¿Qué fue lo que dijo Carolina Pérez?

La esposa de "El Puma" respondió al cuestionamiento inicial de Liliana Morillo a través de la presentadora Kerly Ruiz en ¡Siéntese Quien Pueda!. Carolina Pérez fue tajante y directa con su hijastra, minimizando su opinión y defendiendo la unión de su núcleo familiar.

Me vale lo que opines de nuestra familia, para nosotros tú no eres importante, realmente nosotros somos una familia muy unida", leyó Kerly Ruiz, y agregó un reproche: "Lo que debería preocuparte a ti es la salud de tu padre que en estos momentos está delicado, está agobiado, las redes sociales lo han alterado, lo han afectado, porque es una persona de edad y trasplantado".

Pero, el enfrentamiento no terminó allí. Liliana Morillo respondió al mensaje de su madrastra en el mismo programa, utilizando a la presentadora Carolina Sandoval 'La Venenosa' para hacer llegar su réplica.

"Mi único pendiente es que "El Puma" esté cuidado, atendido, respetado, amado y aplaudido. Si su familia no está en esta página, es hora de que se pongan para eso", mencionó Liliana, dejando claro que su preocupación por el cantante es genuina.

