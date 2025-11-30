Miss Venezuela 2025: top cinco de las favoritas a llevarse la corona

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de la gran final del Miss Venezuela 2025, que se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre de 2025 en el Centro Comercial Líder de Caracas, la tensión y la emoción alcanzan su punto máximo, tras una preliminar que definió el potencial de cada candidata, los expertos en missología y el público en general ya tienen a sus favoritas, aquellas que se perfilan para llevarse la codiciada corona que la enviará a representar al país en el próximo Miss Universo.

El cuadro de este año destaca por la presencia de candidatas con gran estatura, fuerte oratoria y una preparación integral, haciendo de esta una de las ediciones más reñidas de los últimos años.

Top 5 de las candidatas favoritas a llevarse la corona

El grupo de candidatas que domina los pronósticos para llevarse la corona del Miss Venezuela 2025, muestra una combinación de belleza, carisma y experiencia en pasarela, lo que las pone en este top de favorita.

Clara Vegas, Miss Miranda: Es una de las candidatas más mencionadas entre las favoritas, debido a su porte, estatura y personalidad.

Andrea Molina, Miss Distrito Capital: Se considera una de las más fuertes y se une a las destacadas gracias a que es la ganadora de la banda de su estado.

Mística Núñez, Miss Falcón: La elegancia de su pasarela y un rostro clásico de Miss la mantienen en la cima. Su pulcritud en cada aparición la hace una opción segura para una corona internacional.

Milena Soto, Miss Mérida: Es la "estampa de Miss" de la edición. Con otra gran estatura (1.85 m), Milena destaca por su figura y porte impecable.

María Alayón, Miss Amazonas: La madurez y la solidez en la entrevista son su carta más fuerte. Los expertos señalan que su oratoria es la mejor de la competencia.

Las 25 candidatas y los estados que representan

Miss Amazonas: María Evangelista Alayon Miss Anzoátegui: Liuva Hernández Miss Apure: Silvia Maestre Miss Aragua: Estefanía Díaz Miss Barinas: Anabelly Ojeda Miss Bolívar: Yosdany Navarro Miss Carabobo: Auri López Miss Cojedes: Fabiola Marín Miss Delta Amacuro: Kelly Maita Miss Dependencia Federales: Valentina Martínez Miss Distrito Caiptal: Andrea Molina Miss Falcón: Mística Núñez Miss Guárico: Johanna Aponte Miss Lara: Stephania Torellas Miss La Guaira: Génesis Núñez Miss Mérida: Milena Soto Miss Miranda: Clara Vegas Miss Monagas: Gabriela Villegas Miss Nueva Esparta: Yelimar Fonseca Miss Portuguesa: Génesis Mendoza Miss Sucre: Rosangel Mundarain Miss Táchira: Valeria del Amor Miss Trujillo: Daniela Sandoval Miss Yaracuy: Gabriela de la Cruz Miss Zulia: Valeria di Martino

