La Base Aérea El Libertador en Maracay se prepara para albergar la Expo Aeronáutica Industrial Venezuela 2025 durante el fin de semana del 29 y 30 de noviembre. El evento contará con exhibiciones aéreas durante el día y presentaciones musicales al finalizar cada jornada.

Las actividades musicales comenzarán a las 5:00 PM y tendrán carácter gratuito para el público.

El cierre musical: Tres talentos venezolanos

La programación musical contará con tres artistas nacionales:

Emily Gálaviz: Destacada por su carisma y conexión con el público

Gabu: Reconocido por su energía contagiosa en el escenario

Diego Simón: Admirado por su potente voz y versatilidad musical

Emily Gálaviz: El carisma que enamora al público

Emily Gálaviz formará parte del programa musical del evento. La artista se presentará en la Base Aérea El Libertador, un espacio que normalmente tiene acceso restringido.

Su participación en este evento de alcance nacional representa una oportunidad para presentarse ante un público amplio en un contexto que combina espectáculos con exhibiciones de aviación.

Información general

Fechas: 29 y 30 de noviembre de 2025

Lugar: Base Aérea El Libertador, Maracay

Horario de conciertos: Desde las 5:00 PM

Acceso: Entrada gratuita

Actividades: Exhibiciones aéreas y presentaciones musicales

La Expo Aeronáutica Industrial Venezuela 2025 ofrece una programación que integra muestras de aviación con espectáculos musicales, dirigida a un público familiar durante el último fin de semana de noviembre.

