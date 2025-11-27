¿Ahora vende café? Pedro Durán aclara su situación actual

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido actor venezolano Pedro Durán utilizó su cuenta de Instagram para emitir un contundente comunicado dirigido a quienes han viralizado un video donde aparece vendiendo café, acompañado de "títulos tendenciosos y amarillistas" que habrían distorsionado por completo el contexto real de las imágenes.

Con la serenidad que le caracteriza pero con firmeza, el artista de 78 años estructuró su mensaje en puntos claros para desmentir las versiones falsas que circulaban en redes sociales sobre su situación personal y profesional.

Realidad vs. especulación

En su comunicado, Durán abordó varios aspectos cruciales para dejar clara su posición actual:

Sobre el trabajo: "Vender café es un oficio honesto y una manera digna de ganarse la vida. Sin embargo el oficio que he desempeñado por 52 años es el de actor".

Sobre su vivienda: "No vivo en la calle, gracias a mi trabajo tengo mi casa, en la que vivo con mi esposa, uno de mis hijos y uno de mis nietos".

Sobre su actividad profesional: "A mis 78 años, por fortuna, me encuentro activo, trabajando en obras de teatro y cine".

Sobre supuestas ayudas: "No estoy solicitando ayudas caritativas y denuncio públicamente a quienes pidan ayudas económicas en mi nombre".

Un homenaje a "Cafecito"

Uno de los datos más importantes revelados en el comunicado es que el video que se viralizó data del año 2022 y fue publicado originalmente en su cuenta de Instagram como un "homenaje a mi personaje Cafecito".

Esta aclaración cambia por completo la narrativa que se había difundido, mostrando que lejos de tratarse de una situación de necesidad actual, se trataba de un contenido creado con sentido de tributo a uno de sus personajes característicos, demostrando el humor y la conexión que mantiene con su trayectoria actoral.

Un mensaje final: gratitud y perdón

El veterano actor cerró su comunicado con un mensaje que refleja su calidad humana: "Muchas gracias a todas las personas que me mandan sus saludos y bendiciones. A quienes son insidiosos y maliciosos que Dios los bendiga también".

Esta conclusión, cargada de elegancia y altura moral, muestra la dignidad con la que Durán ha manejado toda la situación, prefiriendo la aclaración respetuosa por encima del enfrentamiento, y agradeciendo incluso a quienes han distorsionado la realidad de las imágenes.

Trayectoria y legado de un ícono

Pedro Durán representa una de las carreras más longevas y consistentes en la actuación venezolana, con 52 años dedicados al oficio que lo ha llevado a participar en numerosas producciones de teatro, cine y televisión. Su comunicado no solo aclara su situación actual, sino que reafirma su pasión por su profesión y su deseo de continuar activo en los escenarios.

