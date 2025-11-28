"Ley Cazzu": la artista argentina inspira un nuevo movimiento social

Suscríbete a nuestros canales

La llamada "Ley Cazzu - Libertad con nuestros hijos" no es un proyecto legislativo formal, sino una petición ciudadana publicada en la plataforma Change.org que busca impulsar una reforma legal. La iniciativa fue motivada por el conflicto público entre la cantante argentina Cazzu y el artista mexicano Christian Nodal, padres de Inti.

Cazzu reveló que, por más de un año, enfrentó trabas para viajar con su hija por motivos laborales debido a que Nodal no firmaba la autorización requerida. En una mediación legal, la artista declaró que el abogado del cantante llegó a afirmar que el permiso, incluso si se otorgaba, podría ser revocado "cuando [Nodal] tuviera ganas", una situación que Cazzu describió como una forma de control que limitaba su trabajo y la crianza de su hija.

La propuesta: Menos burocracia, más libertad

La petición, iniciada por Graciela Mosconi, plantea modificar el régimen de autorizaciones para viajes de menores. Su objetivo central es que, una vez acreditado el abandono o la ausencia del otro progenitor, el padre o madre a cargo pueda obtener un permiso permanente para viajar al exterior con sus hijos, sin depender de trámites y firmas repetidas.

De un caso mediático a una causa social

La propuesta ha logrado captar la atención pública, generando un debate sobre los derechos de las familias monoparentales. La petición destaca que en Argentina y muchos países latinoamericanos, miles de madres y padres crían solos a sus hijos, enfrentando no solo la ausencia del otro progenitor, sino también una burocracia que limita y somete a los niños a procesos judiciales "innecesarios y dolorosos".

Cazzu, al exponer su caso, reconoció su "privilegio" por tener los recursos para enfrentar el sistema legal, pero expresó su preocupación por todas las madres solteras que no cuentan con esa posibilidad . Este sentimiento fue recogido por la iniciativa, que busca ser una "solución clara y humana" para todas esas familias.

¿Un futuro cambio legal?

Hasta la fecha, la "Ley Cazzu" es una propuesta de la sociedad civil que continúa reuniendo apoyos . Sus impulsores esperan que la visibilidad del caso y la cantidad de firmas recogidas convenzan a los legisladores de tomar el proyecto y convertirlo en una iniciativa de ley formal en el Congreso argentino.

El debate ya ha trascendido el ámbito mediático, evidenciando la necesidad de modernizar normativas sobre patria potestad y movilidad internacional de menores para adaptarse a las realidades familiares contemporáneas . Lo que comenzó como la dolorosa experiencia de una artista se ha transformado en una bandera de lucha colectiva que podría, eventualmente, cambiar la vida de miles de familias.

