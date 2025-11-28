Rumbo al Miss Venezuela 2025: así fue la celebración de la gala preliminar

Suscríbete a nuestros canales

El estudio 1 de Venevisión albergó la Gala Preliminar del Miss Universe Venezuela 2025. Durante el evento, las 22 candidatas fueron evaluadas por el jurado en categorías como desempeño, pasarela y oratoria.

La conducción estuvo a cargo de Nieves Soteldo. El programa inició con las autopresentaciones de las participantes, donde destacaron sus formaciones profesionales.

Composición del jurado calificador

La evaluación estuvo a cargo de siete figuras con experiencia en el ámbito de la belleza y los medios:

Sthefany Gutiérrez (Miss Venezuela 2017)

Osmariel Villalobos (presentadora y empresaria)

Luiseth Materán (Miss Universe Venezuela 2021)

Thalía Olvino (Miss Venezuela 2019)

Mariana Jiménez (Miss Venezuela 2014)

Milagros Zambrano (Directora de Información de Venevisión)

Verónica Rodríguez de Guruceaga (presidenta del Centro Gandhi Venezuela)

Momentos clave de la competencia

La gala incluyó dos segmentos de desfile que permitieron evaluar a las candidatas: primero el desfile en raje de baño, en el cual las participantes demostraron condición física y seguridad en pasarela; por último estuvo el traje de gala, las candidatas vistieron creaciones de diseñadores venezolanos como Gionni Straccia, Hugo Espina, Douglas Tapia, Carlos Pérez, Koii y JK Diseñadores.

Próxima etapa: la final

La coronación del Miss Universe Venezuela 2025 se realizará el jueves 4 de diciembre a las 8:00 p.m. La gala final contará con la animación de Maite Delgado y presentaciones musicales de Jeeiph, Manira, el grupo "Camino a Somos tú y yo", y un homenaje a Ruby Pérez.

El evento será transmitido por Venevisión y plataformas digitales de la organización.

