Rumbo al Miss Venezuela 2025: así fue la celebración de la gala preliminar

El certamen celebró su primera evaluación oficial con desfiles en traje de baño y gala, ante un jurado compuesto por exreinas y expertas

Por Danyelis Pereira
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 11:30 pm

El estudio 1 de Venevisión albergó la Gala Preliminar del Miss Universe Venezuela 2025. Durante el evento, las 22 candidatas fueron evaluadas por el jurado en categorías como desempeño, pasarela y oratoria.

La conducción estuvo a cargo de Nieves Soteldo. El programa inició con las autopresentaciones de las participantes, donde destacaron sus formaciones profesionales.

Composición del jurado calificador

La evaluación estuvo a cargo de siete figuras con experiencia en el ámbito de la belleza y los medios:

  • Sthefany Gutiérrez (Miss Venezuela 2017)

  • Osmariel Villalobos (presentadora y empresaria)

  • Luiseth Materán (Miss Universe Venezuela 2021)

  • Thalía Olvino (Miss Venezuela 2019)

  • Mariana Jiménez (Miss Venezuela 2014)

  • Milagros Zambrano (Directora de Información de Venevisión)

  • Verónica Rodríguez de Guruceaga (presidenta del Centro Gandhi Venezuela)

Momentos clave de la competencia

La gala incluyó dos segmentos de desfile que permitieron evaluar a las candidatas: primero el desfile en raje de baño, en el cual las participantes demostraron condición física y seguridad en pasarela; por último estuvo el traje de gala, las candidatas vistieron creaciones de diseñadores venezolanos como Gionni Straccia, Hugo Espina, Douglas Tapia, Carlos Pérez, Koii y JK Diseñadores.

Próxima etapa: la final

La coronación del Miss Universe Venezuela 2025 se realizará el jueves 4 de diciembre a las 8:00 p.m. La gala final contará con la animación de Maite Delgado y presentaciones musicales de Jeeiph, Manira, el grupo "Camino a Somos tú y yo", y un homenaje a Ruby Pérez.

El evento será transmitido por Venevisión y plataformas digitales de la organización.

