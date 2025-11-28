Rumbo al Miss Venezuela 2025: así fue la celebración de la gala preliminar

El estudio 1 de Venevisión albergó la Gala Preliminar del Miss Universe Venezuela 2025. Durante el evento, las 22 candidatas fueron evaluadas por el jurado en categorías como desempeño, pasarela y oratoria.
La conducción estuvo a cargo de Nieves Soteldo. El programa inició con las autopresentaciones de las participantes, donde destacaron sus formaciones profesionales.
Composición del jurado calificador
La evaluación estuvo a cargo de siete figuras con experiencia en el ámbito de la belleza y los medios:
-
Sthefany Gutiérrez (Miss Venezuela 2017)
-
Osmariel Villalobos (presentadora y empresaria)
-
Luiseth Materán (Miss Universe Venezuela 2021)
-
Thalía Olvino (Miss Venezuela 2019)
-
Mariana Jiménez (Miss Venezuela 2014)
-
Milagros Zambrano (Directora de Información de Venevisión)
-
Verónica Rodríguez de Guruceaga (presidenta del Centro Gandhi Venezuela)
Momentos clave de la competencia
La gala incluyó dos segmentos de desfile que permitieron evaluar a las candidatas: primero el desfile en raje de baño, en el cual las participantes demostraron condición física y seguridad en pasarela; por último estuvo el traje de gala, las candidatas vistieron creaciones de diseñadores venezolanos como Gionni Straccia, Hugo Espina, Douglas Tapia, Carlos Pérez, Koii y JK Diseñadores.
Próxima etapa: la final
La coronación del Miss Universe Venezuela 2025 se realizará el jueves 4 de diciembre a las 8:00 p.m. La gala final contará con la animación de Maite Delgado y presentaciones musicales de Jeeiph, Manira, el grupo "Camino a Somos tú y yo", y un homenaje a Ruby Pérez.
El evento será transmitido por Venevisión y plataformas digitales de la organización.
