Colombia de luto: muere actor de 'La Reina del Sur' y 'La fea más bella'

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto, tras el fallecimiento del reconocido actor colombiano Conrado Osorio, quien murió en Medellín a la edad de 49 años, tras pasar una intensa batalla contra el cáncer colorrectal que le fue diagnosticado en 2023.

La triste noticia fue confirmada por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, a través de sus redes sociales, lo que provocó un oleada de mensajes de condolencia y reconocimiento a su trayectoria.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”, escribió Jhon en su cuenta de Instagram.

“Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital. ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, concluyó su mensaje para evitar caer en la tristeza.

Conrado Osorio forjó una carrera sólida y versátil que lo llevó a participar en algunas de las producciones más importantes de la televisión en Colombia y México. Su rostro se hizo familiar para el público internacional gracias a su compromiso actoral y sus trabajos en novelas como: La Reina del Sur, La Fea Más Bella, La Ley del Corazón y Clase 406.

A pesar de la gravedad de su salud, el actor siempre lo enfrentó con una fortaleza notable, compartiendo mensajes de fe y agradecimiento con sus seguidores.

En su última publicación de cumpleaños, celebrada en el centro médico el pasado 26 de octubre, el actor expresó su profundo agradecimiento: "Dios gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación. Se siente bonito y llena el alma. Dios padre que se haga tu voluntad."

