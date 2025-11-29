¡Magia Navideña! “El Cascanueces” llega este fin de semana al Centro Cultural Chacao

Suscríbete a nuestros canales

Regresa uno de los clásicos más amados del ballet: “El Cascanueces”, presentado por Ballet Tempo bajo la dirección de Fina Fernández Lanz, en el Centro Cultural Chacao.

La producción tendrá lugar este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, con funciones a las 2:00 p.m.

Esta nueva puesta en escena está ambientada en un pintoresco pueblo de Europa Central en 1850. La historia sigue a Marie, quien en Nochebuena recibe un Cascanueces como regalo de su padrino, el enigmático mago Drossellmayer.

A medianoche, el juguete cobra vida, llevando a Marie a una mágica aventura donde enfrentan al ejército del Rey Ratón y recorren mundos de ensueño, como el Reino de las Nieves y el Reino de los Caramelos, recibidos por la Danza del Hada de Azúcar.

¿Qué trae la nueva puesta en escena?

Vanessa Courleander, productora general de la pieza, destacó_ “Esta nueva puesta en escena presenta nuevas bailarinas de nuestra escuela y nuevas coreografías, respetando el espíritu de la pieza original y de nuestra esencia como academia. También tendremos interacción con el público, además de algunas sorpresas dentro y fuera del escenario”.

El elenco está compuesto por alrededor de 60 bailarines, con talentos que van desde niñas de 3 años de la escuela hasta bailarines profesionales invitados del Teatro Teresa Carreño.

Información Clave para Asistir:

Evento: "El Cascanueces" por Ballet Tempo

Fechas: Sábado 29 y Domingo 30 de Noviembre

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Sala Teatro del Centro Cultural Chacao

Entradas: Disponibles en la taquilla del teatro y a través de la página web www.liveri.com.ve.

