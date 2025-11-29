¡Katy Perry triunfa en la corte! Por esta razón recibirá $1.8 millones y una lujosa mansión en California

Suscríbete a nuestros canales

Después de cinco largos años de drama judicial, la súper estrella del pop, Katy Perry, consiguió recientemente una gran victoria.

De acuerdo con la Revista Hola, un juez puso fin a la épica disputa legal por una lujosa mansión en Montecito, California, que la cantante y su ex prometido, el actor Orlando Bloom, intentaron comprar en 2020.

Aunque la pareja ya no está junta, la batalla por la propiedad de $15 millones de dólares llegó a un feliz y millonario desenlace para la intérprete de "Firework".

¿Qué ocurría con la mansión de Katy Perry?

El conflicto se desató cuando el vendedor, el empresario Carl Westcott, intentó echarse atrás en el acuerdo de venta, alegando que había firmado el contrato bajo los efectos de analgésicos.

Sin embargo, tras años de demandas y contrademandas, la justicia del Tribunal Superior del Estado de California ha fallado a favor de Katy Perry, quien no solo se quedó con la espectacular residencia, sino que también recibirá una jugosa indemnización.

Así es la mansión de los $15 millones

La propiedad que desató esta larga disputa es un verdadero sueño californiano. La residencia en Montecito (zona donde también viven celebridades como los Duques de Sussex) cuenta con ocho dormitorios, once baños, una casa de invitados, una espectacular piscina infinita y una acogedora chimenea exterior.

Katy Perry, quien finalmente formalizó la compra en 2024, luchó arduamente por este oasis de lujo que buscó adquirir junto a Orlando Bloom en 2020, el mismo año en que nació su hija, Daisy Dove.

El vendedor, Carl Westcott, basó su defensa en un argumento de salud: alegó que al firmar la venta a la gestora comercial de Perry, Bernie Gudvi, estaba incapacitado para tomar decisiones debido a los fuertes analgésicos que tomaba tras una operación.

El empresario incluso demandó a Gudvi para anular la transacción. No obstante, en 2023, un juez dictaminó que no había pruebas suficientes para sostener que el millonario careciera de la capacidad mental para realizar la venta, a pesar de que en 2015 le habían diagnosticado la enfermedad de Huntington.

Se encendió el drama familiar

Viendo que perdía terreno en los tribunales, la familia de Carl Westcott intentó un movimiento mucho más emocional. Su hijo, Court Westcott, hizo pública la delicada situación de salud de su padre, acusando a Katy Perry de agravar su condición y afectando su salud mental.

Incluso hicieron un llamado desesperado a la cantante, pidiéndole una disculpa pública y apelando a su empatía para que desistiera de la compra.

En medio de la demanda, la cantante demostró que no estaba dispuesta a dar marcha atrás. En una intervención en los juzgados en agosto, se negó a disculparse e insistió en obtener "justicia", pidiendo inicialmente una indemnización de $4.7 millones de dólares.

Por su parte, Westcott argumentaba que Perry le debía $6 millones del precio total de la casa. Finalmente, el juez Joseph Lipner determinó que Katy Perry debe ser indemnizada con $1.84 millones de dólares en daños y perjuicios.

Esta cantidad compensa a la artista por la pérdida de ingresos que habría generado al alquilar la mansión durante los años que duró el retraso de la venta.

¿El final? Aún hay cuerda para rato

Aunque Katy Perry ganó esta ronda con un gran cheque a su favor, parece que la historia aún no termina.

La revista People asegura que la estrella del pop y su asesor comercial no están completamente satisfechos con la suma final.

Ya tienen una nueva fecha fijada para el 30 de diciembre, cuando pretenden impugnar la reciente decisión con la esperanza de conseguir una indemnización aún mayor.

