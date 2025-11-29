Famosos ponen límite: momentos en los que las estrellas reaccionan a la obsesión de sus fanáticos

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto, que la relación entre la fama y la privacidad puede ser tensa, debido a que en muchas ocasiones la línea entre la admiración y la obsesión se desdibuja, algunas muestras de afecto lleva a altercados entre celebridades y sus admiradores.

En este sentido, varios famosos han sido víctimas de la euforia de sus fanático y muchos otros han decidido tomar cartas en el asunto y desentenderse de los abusos causados por los seguidores.

Famosos que han tenido problemas con fanáticos

El rockero Lenny Kravitz vivió un episodio inesperado y doloroso durante su concierto en Brisbane, Australia, debido a que mientras interpretaba su clásico “Let Love Rule” y se acercaba a su público, la euforia de una fan cruzó un límite físico.

El propio cantante relató el incidente donde una joven, en un arrebato de emoción, le arrancó cuatro de sus características rastas de la parte trasera de la cabeza. Este hecho subraya el nivel de intensidad y, a veces, la falta de control que puede manifestar el fanatismo en vivo.

Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny le arrebató el teléfono a una fanática que se acercó a él agresivamente para grabar en República Dominicana, por eso el cantante agarró el aparato y lo lanzó, condenando la falta de respeto.

En el caso de Alejandra Guzmán, una fanática burló la seguridad para subir al escenario e intentar agredirla y besarla, ante esta acción la cantante se defendió con una pandereta antes de ser retirada por la seguridad.

Los cantantes no son los únicos que viven momentos incómodos, debido a que el famoso actor Tom Hanks, vivió un episodio desagradable cuando una multitud se abalanzó sobre él y su esposa, Rita Wilson, en la calle, y casi los tumba. El intérprete decidió gritar furioso a la multitud para que retrocedieran.

Por su parte, Cristiano Ronaldo también pasó por un mal momento cuando un fanático lo abordó insistentemente en la calle para una selfie, el futbolista portugués reaccionó con un visible empujón al joven.

