La confesión íntima de Isabela Ladera: el detalle que hace a Hugo García mejor pareja que Beéle

La relación entre la modelo e influencer venezolana Isabela Ladera y el creador de contenido peruano Hugo García hace unos meses pasó de ser un rumor a una confirmación abierta, tanto así que la pareja decide usar activamente la plataforma Threads y otras redes sociales para compartir y defender su amor.

Hace poco se hicieron virales una serie de mensajes emotivo que la criolla decidió dedicarle a su actual pareja, quien según la misma modelo, la ha ayudado a mejorar su vida.

La pareja también utiliza sus plataformas para demostrar que su vínculo ha sido un pilar de apoyo mutuo, especialmente después del difícil momento que Isabela Ladera enfrentó por la filtración de material intimo junto a su expareja, el cantante colombiano Beéle.

Mensajes profundos e inspiradores han circulado en sus perfiles, incluyendo la famosa frase que refleja su unidad ante las adversidades: "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta."

¿Qué dice Isabela Ladera de su nuevo amor?

Además de los gestos románticos, la pareja se ha dedicado mensajes de admiración que resaltan el lado profesional de cada uno. Intercambios se encuentras: "Yo estaba llena de nudos y él me desnudó", "Nos dañan tanto que el amor que comienza en un parque termina en un tribunal" y "Puedo sentirlo todo, me gusta sentirlo todo, es lo más real que tengo".

Tanto Hugo García como Isabela Ladera, han encontrado en redes sociales como Threads e Instagram el espacio ideal para compartir con sus seguidores cada paso de su consolidado romance.

Otros de los cambios importantes en la vida de la criolla, han sido los relacionados con su salud, a través de sus historias de Instagram, la modelo confesó que ya llevaba un mes sin consumir bebidas alcohólicas y al menos un año sin consumir sustancias ilícitas. Estos cambios en su vida son indicios de la buena relación que ahora lleva junto a Hugo García.

