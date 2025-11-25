Música

Video viral: Christian Nodal sorprende a sus fanáticos con un homenaje a Venezuela

El famoso tuvo un inesperado detalle con sus fanáticos venezolanos.

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 11:29 am

En cantante de regional mexicano, Christian Nodal, protagonizó un momento que se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, y es que durante un reciente concierto en Estados Unidos, el artista desató una ola de euforia al aparecer ante su público con la bandera de Venezuela colocada sobre su hombro.

La aparición del famoso con el tricolor venezolano generó gritos, donde una gran parte del público latinoamericano, incluyendo a la diáspora venezolana, sintió un profundo agradecimiento.

El video del momento en el que una fanática le hace entrega de la bandera al cantante y este antes de ponerla en sus hombros le da un beso, se hizo viral en redes sociales.

"El regional mexicano y la música latina tienen una gran casa en Venezuela. Nodal demuestra así el profundo respeto y cariño que siente por sus fanáticos de todas las nacionalidades," , comentó Christian Nodal en redes en redes sociales.

El famoso o solo ofreció un concierto memorable con sus éxitos habituales, sino que entregó un mensaje claro de unidad y reconocimiento a una de las comunidades más grandes de su base de fans en el extranjero.

