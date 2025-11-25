¡Confirmado! Scarlett Johansson sale de la acción e incursiona en un nuevo género del cine: ¿De qué se trata su nuevo personaje?

Suscríbete a nuestros canales

Scarlett Johansson sorprende a todos al dar un paso fuera de sus papeles habituales de acción y comedia para adentrarse en el mundo del terror con El Exorcista. La actriz ha sido elegida por Mike Flanagan para liderar esta nueva entrega, que no será una secuela directa, sino una historia original situada dentro del universo de la saga.

Este giro hacia lo sobrenatural marca un momento clave en su carrera. Johansson trae consigo toda su experiencia y su capacidad de transmitir vulnerabilidad, algo que Flanagan ha destacado como fundamental para dar realismo al horror que pretende explorar.

Producción poderosa y ambiciosa

Detrás de este ambicioso proyecto están Universal Pictures, Blumhouse-Atomic Monster y la productora de Flanagan, Red Room Pictures, lo que asegura recursos y experiencia para un filme de gran alcance.

El director ha dicho que quiere abrir una nueva etapa para El Exorcista, aportando su visión personal: “algo fresco, audaz y verdaderamente aterrador”, sin depender únicamente de la nostalgia.

El enigma del papel de Johansson

Aún no se han revelado detalles precisos sobre el personaje que interpretará Scarlett: algunos especulan que será una víctima de posesión, otros creen que podría ayudar a combatir lo demoníaco.

Lo que sí está claro es que la cineasta y el estudio confían en su talento para sostener una historia cargada de tensión emocional: su capacidad para equilibrar fuerza y fragilidad será clave para dar credibilidad al terror.

Expectativas altas y presión mediática

El anuncio ha generado una gran reacción en redes: fans de Johansson y del género de terror están emocionados ante la posibilidad de verla en un papel más oscuro y psicológico. Algunos ya comentan si será uno de los personajes más memorables de la saga.

Además, el proyecto despierta preguntas importantes: ¿podrá este reinicio superar las fallas de entregas anteriores? ¿Logrará Flanagan hacer “su película más aterradora”? Muchos lo ven como una oportunidad para devolver la grandeza al mito del Exorcista.

Rumores sobre el rodaje y fecha de estreno

Aunque en un principio se habló de un estreno para marzo de 2026, recientes declaraciones indican que la producción podría retrasarse, ya que Flanagan estaba terminando otros proyectos antes de comenzar el rodaje.

Por ahora, no hay una fecha definitiva confirmada ni detalles concretos sobre el elenco adicional, lo que alimenta aún más el suspenso. Lo que sí es seguro es que Johansson esta al frente y este nuevo Exorcista promete ser un hito en su carrera y en la historia del terror cinematográfico.

