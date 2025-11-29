Karina celebra sus 40 años de éxitos con alto voltaje: la diva venezolana lanza un emotivo regalo para sus fans

Suscríbete a nuestros canales

La eterna diva pop de Venezuela, regresa con una nueva sorpresa para todos sus fanáticos al rededor del mundo.

Se trata de la cantante Karina, quien no solo es un clásico de su país, sino que se mantiene más vigente que nunca, demostrando que su talento no conoce fronteras ni el paso del tiempo.

Con una carrera artística siempre en plena forma, la estrella pop sigue recorriendo el mundo con sus inolvidables baladas y una versión de un éxito reconocido, informó El Nuevo Herald.

¿Cuál es la sorpresa de Karina para sus fans?

Este año es especialmente significativo, ya que la artista celebra nada menos que cuatro décadas de exitosa trayectoria desde el lanzamiento de su álbum debut, "Amor a millón", en el lejano 1985.

Como prueba de que sigue a la vanguardia, Karina acaba de dar una sorpresa que emocionó a su público, presentando una nueva versión remix de su icónico tema "A quien".

Para este refrescante proyecto, la diva se unió al reconocido DJ y productor musical, también venezolano, Luis Erre. El resultado, cargado de energía y con el inconfundible sello del clásico, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, haciendo que su éxito de 1985 suene renovado y listo.

Gira mundial y reencuentro con su público

A pesar de residir en Estados Unidos, Karina no para de llevar su espectáculo por el mundo. Sus giras más recientes la llevaron a escenarios importantes en Europa, México, Colombia, República Dominicana, Chile, Ecuador y su amada Venezuela.

Su capacidad para llenar salas de concierto confirma que "La Voz" sigue siendo una de las artistas más queridas y solicitadas de la música latina.

Gran cierre en Costa Rica

La cantante ofrecerá un gran espectáculo este domingo 30 de noviembre en el Nebula Center de Costa Rica.

El concierto forma parte de la gira "Plancha, Sentimiento y Despecho" donde comparte escenario con otras grandes figuras de la música latina como Kiara y Guillermo Dávila.

Su repertorio es un viaje directo a los 80 y 90, incluyendo joyas de la balada y el pop como "Sé como duele", "Sálvame", "No sé", y la inolvidable "A quien", ahora más actual que nunca gracias a su nuevo remix.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube