Homenaje póstumo: cinco famosos que recibieron una estrella en el paseo de la fama de Hollywood

El paseo de la fama de Hollywood suele rendir tributo a las leyendas que definieron la industria, incluso después de su partida, para estos homenajes, se aplica una regla especial: la nominación póstuma solo puede realizarse dos años después del fallecimiento del artista.

En los últimos años, la Cámara de Comercio de Hollywood decidió reconocer el impacto cultural y cinematográfico de varias figuras del mundo del entretenimiento que partieron de este mundo demasiado pronto.

Famosos que tienen una estrella póstuma en el paseo de la fama

El actor, Chadwick Boseman, recordado por protagonizar Black Panther y Ma Rainey’s Black Bottom, su estrella fue recibida por su familia hace poco en el famoso paseo de Hollywood.

En esta lista también se encuentra el actor, Ray Liotta, recordado por sus roles icónicos en películas como Goodfellas (Uno de los nuestros), tuvo su ceremonia póstuma en febrero de 2023.

El actor Paul Walker, mejor conocido por su papel como Brian O'Conner en la saga Fast & Furious, recibió el honor en el paseo de la fama de Hollywood en 2023.

Cabe destacar, que el reconocimiento póstumo no se limita a la actuación, debido a que también hay varias leyendas de otros ámbitos en el mundo del entretenimiento que han recibido su distinción para honrar su legado.

La cantante, Jenni Rivera, fue reconocida por su legado artístico como la "Diva de la Banda", ícono de la música regional mexicana, y recibió su estrella en el año 2024.

La "Reina del Tex-Mex", Selena Quintanilla, cuyo impacto cultural trascendió géneros y fronteras, recibió su estrella en el año 2017, más de dos décadas después de su muerte.

El honor póstumo en el Paseo de la Fama es una manera duradera de asegurar que estas figuras sigan inspirando a quienes caminan por Hollywood, manteniendo vivo su recuerdo y contribución a la cultura global.

