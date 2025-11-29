El contrato prenupcial que todos esperaban conocer: las tres cláusulas de Travis Kelce que conmovieron a Taylor Swift

Suscríbete a nuestros canales

La unión entre Taylor Swift y Travis Kelce es ya un fenómeno global, pero ahora el furor se intensifica tras revelarse detalles de su exclusivo contrato prenupcial, considerado por expertos como uno de los más peculiares y emocionales firmados por una pareja de celebridades. Aunque oficialmente ninguna de las dos estrellas ha confirmado nada, múltiples fuentes cercanas aseguran que el documento no solo protege fortunas, marcas y propiedades, sino que también incluye tres cláusulas insólitas.

En medio del hermetismo, abogados, insiders y medios especializados coinciden: este es un prenup sin precedentes, donde lo sentimental pesa tanto como lo financiero… y donde Travis Kelce, contra todo pronóstico, habría sorprendido a Taylor con decisiones que derriban estereotipos sobre la fama, el dinero y el poder.

La familia primero: la promesa que cambiaría su carrera

La primera cláusula, según revelan insiders, es casi inimaginable viniendo de una estrella de la NFL: Travis Kelce prometió que, durante cada temporada baja, reorganizará su vida para acompañar a Taylor en sus giras mundiales. No más apariciones esporádicas, no más visitas comprimidas entre partidos: él estaría presente, como pareja, como apoyo y como parte del círculo íntimo de la artista.

Pero la sorpresa mayor está en la segunda parte de este punto:

si llegan a tener hijos, Travis estaría dispuesto a poner su carrera en pausa para convertirse en un padre presente, incluso si eso implica retirarse antes de tiempo del fútbol americano.

Una fuente cercana aseguró que este gesto “desarmó por completo a Taylor”, quien ha hablado abiertamente sobre el miedo a formar una familia sin presencia real.

Este apartado no protege bienes. Protege emociones. Y eso, en un prenup de celebridades, es casi inédito.

Libertad creativa absoluta: la música no se toca

La segunda cláusula va directo al corazón del imperio Swift: su arte. El documento establece que Travis jamás podrá reclamar derechos, ganancias ni participación alguna en las canciones, álbumes, tours o marcas de Taylor, sin importar lo que pase en su matrimonio.

Para muchos esto podría parecer evidente, pero en Hollywood no lo es. Numerosos divorcios entre artistas han terminado en disputas por regalías, derechos de imagen o propiedad intelectual. Travis no solo renunció a cualquier beneficio, juró apoyar a Taylor para proteger su música, su catálogo y su libertad creativa, incluso ante presiones externas o conflictos legales que pudieran surgir.

La cláusula que hizo llorar a Taylor: amor sin condiciones ni dinero

La tercera condición es la más comentada, la más emotiva y la más inesperada, Travis Kelce rechazó cualquier derecho a pensión alimenticia, incluso si el matrimonio terminara en malos términos.

A pesar de tener una fortuna cercana a los 40 millones de dólares, y sabiendo que Taylor supera los 1.600 millones, él dejó claro que su relación no tiene ninguna conexión con el dinero.

Esta cláusula se ha interpretado como la más fuerte de todas:

Kelce no solo renuncia a beneficios, sino que se compromete a no “tomar nada” en caso de divorcio, rompiendo con décadas de historias de rupturas millonarias entre celebridades.

Un prenup que rompe moldes en Hollywood

Lo que podría haber sido un trámite frío y estratégico terminó convertido en un acuerdo profundamente emocional. La prenup entre Swift y Kelce es una mezcla entre pacto financiero, promesa familiar y declaración de amor, que está generando impacto en la industria del entretenimiento y hasta en el ámbito legal.

Expertos señalan que nunca antes un deportista de élite había puesto por escrito su disposición a sacrificar su carrera por la maternidad/paternidad. Tampoco es común ver una renuncia tan explícita a beneficios económicos en matrimonios con fortunas tan desiguales, ahora lo único que falta es una fecha oficial.

