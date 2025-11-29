Nuevo misterio de 'Merlina': conoce a la actriz que encarnará a la Tía Ophelia

Suscríbete a nuestros canales

Los seguidores de la oscura y enigmática Merlina Addams, verán a la actriz francesa Eva Green, unirse al elenco de la popular serie de Netflix para dar vida a la Tía Ophelia en su tercera temporada.

Esta noticia logró generar un gran revuelo, especialmente debido a la conocida trayectoria de la famosa, quien ya ha brillado en producciones con tintes góticos y misteriosos como Casino Royale, Penny Dreadful y Miss Peregrine's Home for Peculiar Children.

Su estilo actoral sugiere que la versión de Ophelia en Merlina podría ser reimaginada con una profundidad y un matiz particular, distanciándose quizás de algunas representaciones más caricaturescas que muchos ya conocian del pasado.

Recordemos que la Tía Ophelia Frump, es la hermana de Morticia Addams, y suele ser retratada con un gusto por lo floral, lo alegre o incluso un estilo hippie o bohemio, lo que contrasta drásticamente con la oscuridad de su hermana.

La tercera temporada de Merlina promete así una nueva capa de misterio y excentricidad con la llegada de este icónico personaje, interpretado por una de las actrices más conocidas de la actualidad.

Hasta el momento no existe una fecha oficial de estreno confirmada por Netflix para la temporada 3. Sin embargo, debido a los estrenos de las temporadas pasadas, se especula que el estreno podría situarse entre mediados y fines de 2027.

Elenco central para la tercera temporada de Merlina

Jenna Ortega como Merlina Addams (Wednesday)

como Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams

como Luis Guzmán como Gómez Addams

como Isaac Ordonez como Pugsley Addams

como Fred Armisen como Tío Lucas

como Emma Myers como Enid Sinclair

como Hunter Doohan como Tyler Galpin

como oy Sunday como Bianca Barclay

