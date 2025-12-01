¿Deseas comprar o vender una propiedad en Venezuela? Conozca los siete requisitos esenciales para legalizar el proceso

Suscríbete a nuestros canales

Comprar o vender una propiedad en Venezuela implica un proceso con requisitos y formalidades legales que deben cumplirse para garantizar una transacción exitosa.

Por ello es fundamental que tanto compradores como vendedores estén al tanto de la documentación necesaria y los pasos a seguir, para evitar pérdidas de tiempo y dinero.

Documentación clave del vendedor y comprador

Para concretar la operación, ambas partes deben presentar su Cédula de Identidad y el RIF (Registro de Información Fiscal) vigentes.

El vendedor, además, debe poseer la cédula catastral del inmueble y el Documento de Propiedad revisado, que certifique la titularidad. Si la propiedad tenía un crédito hipotecario, también debe incluirse el documento de Liberación de Hipoteca.

Proceso de verificación legal de la propiedad

Antes de cualquier pago, es crucial confirmar la situación legal del inmueble. Esto incluye:

Verificar la titularidad y la procedencia de la propiedad.

Asegurarse de que toda la documentación esté en orden y sin prohibiciones de venta.

Comprobar que estén actualizadas las solvencias municipales (como el derecho de frente y aseo urbano).

Realizar una búsqueda de gravámenes o hipotecas que puedan afectar la transacción.

Pasos para formalizar la compraventa

Una vez verificada la legalidad, el proceso avanza con:

La suscripción de una opción o promesa de compraventa, que establece los términos de la negociación y usualmente incluye un depósito.

La redacción final del contrato de compra/venta, que debe ser visado por un abogado.

La presentación del documento final ante el Registro Público correspondiente para su protocolización.

Aspectos financieros e impuestos

El comprador debe presentar el comprobante de pago (cheque o transferencia). Además, se deben pagar los aranceles y timbres fiscales ante el SAREN y el Impuesto del SENIAT (un pago que suele ser del 0,5% del valor del inmueble, según el valor establecido en la compraventa).

