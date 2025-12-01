¡Elección cerrada! Este candidato lidera conteo en Honduras por apenas 0.22 puntos

Suscríbete a nuestros canales

La contienda presidencial en Honduras se mantiene en un nivel de alta tensión y escaso margen, con el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, manteniendo el primer lugar en el conteo provisional.

Según el último corte actualizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 55,87 % de las mesas escrutadas, Asfura aventaja por apenas 0.22 puntos porcentuales a su rival, Salvador Nasralla.

Resultados y margen abierto

Hacia las 07:30 de la mañana (hora local), la diferencia entre los dos candidatos principales era mínima, lo que mantiene la expectativa en todo el país:

Candidato Partido Votos Porcentaje Nasry Asfura Partido Nacional (Conservador) 735.703 40 % Salvador Nasralla Partido Liberal 731.527 39,78 % Rixi Moncada Partido Libre (Izquierda/Oficialista) 352.836 19,18 %

La candidata oficialista, Rixi Moncada, se mantiene relegada al tercer lugar, a pesar de que solo tres partidos llegaban con posibilidades reales de triunfo, reportó EFE.

El polémico respaldo de Donald Trump

La candidatura de Asfura, de origen palestino, recibió un impulso público del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pocos días antes de las votaciones.

Trump llamó al electorado hondureño a apoyar a Asfura y prometió "mucho apoyo" para Honduras en caso de su triunfo, junto con la posibilidad de "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".

