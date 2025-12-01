Resultados electorales de Honduras: ¿Quién va a la cabeza del escrutinio?

Suscríbete a nuestros canales

Al menos 2,8 millones de personas participaron en las elecciones presidenciales de Honduras este 30 de noviembre, según el Consejo Nacional Electoral.

Los principales candidatos son Rixi Moncada por el oficialismo; Salvador Nasralla por el Partido Liberal; y Nasry Asfura por el Partido Nacional, respaldado esta semana por Donald Trump.

Los centros de votación de las elecciones generales cerraron este domingo a las 6 p.m. hora local, tras una prórroga de una hora.

El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, dijo que la jornada electoral en Honduras fue “pacífica, resguardada y en orden”, poco después del cierre de la votación en el país.

“La voz del pueblo se expresó sin miedo. Y juntos, con civismo y valentía, demostramos que Honduras, con el poder del voto, puede cambiar su historia”, publicó Nasralla.

¿Quién se perfila como ganador?

En la escuela John F. Kennedy, los primeros datos sugieren ventaja para el candidato liberal Salvador Nasralla.

A la tensa situación por los reñidos resultados, se le suma la exigencia del candidato Nasry Asfura, quien exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de este domingo, luego de más de dos horas de retraso.

El candidato del partido Nacionalista le habló directamente a la presidenta del CNE. “Le exigimos a Ana Paola Hall que salga y cumpla su deber”.

“No tengamos a un país en espera, en ascuas, en tiniebla. Hágalo por el bien de la democracia, que la ley así lo dice”, dijo Asfura ante sus simpatizantes y medios de prensa.

