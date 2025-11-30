Alerta en EEUU: nuevo operativo migratorio amenaza con enviar 250 agentes a este estado del sureste

Suscríbete a nuestros canales

Comunidades en el sureste reportan inquietud por la llegada de un operativo migratorio dirigido por el comandante de la Patrulla Fronteriza (CBP) Gregory Bovino. Este despliegue forma parte de la estrategia federal para intensificar acciones en el interior del país, similar a intervenciones previas en otras urbes.​

El operativo, conocido como 'Swamp Sweep', involucra a agentes de CBP e ICE en una labor coordinada de un mes. Las autoridades federales han planeado logística con puestos de mando y equipo no letal, mientras que los departamentos policiales locales preparan colaboración en tráfico y seguridad pública.

Antecedentes de operativos similares

Bovino dirigió acciones en Chicago, Los Ángeles y Charlotte, donde se registraron arrestos masivos y uso de gases irritantes contra protestas, lo que derivó en demandas judiciales. En Chicago, por ejemplo, superaron los 3.200 detenidos, aunque pocos con antecedentes de tumbas según documentos judiciales.​

Nueva Orleans figura en la lista de 'ciudades santuario' del Departamento de Justicia, con cárceles y policía local que limitan la cooperación con ICE. La Legislatura estatal, de mayoría republicana, leyes aprobadas que penalizan interferencias en operativos federales, exigen notificaciones a ICE y sancionan a funcionarios con hasta 10 años de prisión por incumplimiento.

El despliegue inicia este lunes 1 de diciembre en el sureste de Luisiana, centrado en Nueva Orleans y parroquias como Jefferson, St. Bernard, St. Tammany hasta Baton Rouge, extendiéndose a partes de Mississippi. Abogados inmigratorios atienden consultas virtuales por temor comunitario, con familias acopiando provisiones y negocios colocando avisos contra entradas de agentes.​

Grupos de defensa capacitan en derechos y documentación de incidentes. Sectores como hotelería y petroquímica anticipan impactos por mano de obra afectada. Datos de 2023 indican 110.000 inmigrantes indocumentados en Luisiana, muchos hondureños, en un estado con 2,4% de población sin estatus

