¿Quién es quién entre tantos uniformes? Aprende a identificar a agentes de ICE, Patrulla Fronteriza y otras agencias durante las redadas migratorias en EEUU

Las denuncias sobre detenciones de migrantes por agentes poco identificables han crecido en diversos puntos del país. La falta de señales claras y el uso de ropa civil ha impedido que familiares y organizaciones identifiquen correctamente qué cuerpo de seguridad lleva a cabo los arrestos, provocando confusión y tensiones en las comunidades migrantes.

La información fue obtenida a través del portal web de El País, el cual destaca la operatividad de agentes federales armados, frecuentemente sin uniformes ni placas y en ocasiones en vehículos sin señales identificativas.

Estas prácticas, reportadas en lugares públicos, han intensificado la preocupación entre manifestantes y defensores de derechos civiles, quienes exigen mayor transparencia en los operativos de deportación.​

En la ofensiva migratoria implementada bajo la administración de Donald Trump participan distintos organismos. Entre los más conocidos se encuentran el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de identificar y detener a inmigrantes en situación irregular, y la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), enfocada en amenazas a la seguridad pública y en quienes han reincidido tras una expulsión previa del país. Además, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se encargan de combatir delitos federales de mayor escala, como trata de personas o fraudes.​

Características de los uniformes: cómo identificarlos

Los agentes ICE suelen vestir chalecos negros antibalas con "POLICE" y las siglas "ICE", "ERO" o "HSI" en letras grandes; frecuentemente portan placas de identificación metálica y pueden también actuar vestidos de civil.​

La Patrulla Fronteriza opera en uniforme verde oscuro, con chalecos que señalan “POLICE” seguido de “U.S. BORDER PATROL”; sus vehículos oficiales son blancos con franjas verdes e inscripción de “BORDER PATROL”.

Los agentes de la Guardia Nacional portan uniforme militar camuflado, con parches de "Guardia Nacional" y equipamiento militar reglamentario.

No fue sino hasta el despliegue realizado en Los Ángeles, que se confirmó la llegada de 2.000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional, apoyando a las fuerzas federales en tareas de control y seguridad. La autoridad sobre estos operativos permanece bajo jurisdicción federal, tras decisión del Tribunal de Apelaciones.

