Inmigrantes en los Cayos de Florida: intensifican las redadas en la zona, esto debe saber

Debido a la política anti-inmigración puesta en marcha por la actual administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, territorios y localidades específicas del país han visto un incremento acelerado de redadas, ese está siendo el caso de los Cayos de Florida.

La Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han intensificado sus operaciones en los Cayos, según registros judiciales.

De hecho, gran parte de estos operativos parece concentrarse en la zona de Big Pine Key, en los Cayos Bajos, aunque los Cayos Superiores también están experimentando un aumento.

Recientemente, la Oficina de Operaciones Aéreas y Marinas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha dado a conocer que sus agentes participaron en una operación conjunta con la Patrulla Fronteriza.

Esto ocurrió el pasado 21 de noviembre según el comunicado compartido.

Testigos compartieron que los agentes estaban deteniendo vehículos en los carriles hacia el sur de la U.S. 1, en el marcador de milla 105, frente al supermercado Winn-Dixie en Key Largo.

Puntos clave sobre los más recientes operativo

En dicho operativo los agentes federales detuvieron a 12 personas.

Aseguran que todos los detenidos estaban ilegalmente en el país y eran originarias de:

Nicaragua, Cuba, Venezuela, Colombia y Guatemala.

Además, según las autoridades, todos los detenidos tenían “cargos y condenas previas” por delitos, tales como:

Reingreso tras deportación, conducir bajo los efectos del alcohol, porte ilegal de un arma oculta, posesión de drogas con un arma, agresión y violencia doméstica.

Se indica que los agentes las trasladaron a la estación de la Patrulla Fronteriza en Marathon, en los Cayos Medios, para ser procesadas para su expulsión del país.

Por otra parte se dio a conocer que, el pasado el 17 de noviembre, un hombre y un adolescente de 16 años fueron detenidos cuando el adulto llevaba al menor a la Coral Shores High School en Plantation Key, donde estudia.

Incluso el pasado 23 de noviembre, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron una camioneta Ford en el marcador de milla 99 en Key Largo porque “las bases de datos de las fuerzas del orden indicaban que el propietario registrado es un extranjero ilegal que reside en EEUU”.

Esta semana, el martes 25, una unidad de Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas detuvo una embarcación cerca de Rodriguez Key, para realizar una verificación de documentos.

Resultando que, uno de los hombres a bordo era un ciudadano venezolano “presente ilegalmente en EEUU después de una deportación, individuo que fue detenido.

