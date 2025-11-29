Familias en Los Ángeles encuentran alivio con el mercado de los $50: así funciona el banco de comida que cambia vidas

Suscríbete a nuestros canales

Las historias de quienes dependen del mercado de los $50 del World Harvest Food Bank, en Los Ángeles, revelan el impacto real que este modelo solidario tiene en familias golpeadas por los altos precios de alimentos.

Para muchos, este banco de comida no solo representa una despensa llena, sino también un respiro económico en tiempos donde el costo del pollo, la carne, los vegetales y otros productos esenciales se ha disparado.

Testimonios que muestran la diferencia

Rosario Cruz, madre de cinco niños, visita el banco dos veces al mes. El carrito repleto que obtiene por $50 tendría un valor cercano a los $200 en un supermercado tradicional.

Para ella y su esposo, ese ahorro marca la diferencia entre llegar o no a fin de mes. “Está muy difícil la situación. Apenas nos alcanza para la renta y un poco de comida”, afirma.

La alternativa de World Harvest les permite llevar ingredientes frescos y variados, algo que no siempre pueden costear.

El modelo también incluye una opción para quienes no pueden pagar los $50: trabajar cuatro horas como voluntarios a cambio de una despensa completa.

Nicole Martínez lo hace cada semana, acomodando frutas y verduras en los anaqueles. “Vale la pena porque todo está muy caro. Fácil este carrito me hubiera costado $200”, explica.

Destaca, además, que los alimentos son frescos y saludables, y que servir a la comunidad le aporta un profundo sentido de propósito.

Un banco que crece junto con la necesidad

El fundador Glen Curado abrió el World Harvest Food Bank en 2007, después de ver de cerca la necesidad en la comunidad.

La demanda se disparó en los últimos años debido a los precios récord de alimentos, la incertidumbre laboral y los recortes en los programas de ayuda social.

“Está viniendo mucha más gente ahora”, reconoce Curado, quien enfatiza que el modelo se sostiene con voluntarios, donaciones y pocas manos de obra formal.

Además, los $50 se consideran una donación, por lo que pueden deducirse de impuestos, un beneficio que muchos desconocen.

En tiempos complejos, el banco atiende a hispanos, afroamericanos, blancos y asiáticos sin distinción, reforzando su misión: proveer alimentos de calidad —la mayoría orgánicos certificados— a quienes más lo necesitan.

El banco, ubicado en la calle Venice 3100, abre de lunes a sábado de 8 a.m. a 3 p.m. y cada semana atiende a más personas que buscan una forma digna y accesible de alimentar a sus familias.

