Se acaba el SNAP y llega el miedo: dónde encontrar bancos de comida en Nueva York y Nueva Jersey

Con la expiración de los beneficios del programa SNAP en EEUU, el temor de no tener qué comer se extiende incluso entre personas con empleo, que ahora acuden a los bancos de alimentos para poder alimentar a sus hijos.

En Nueva Jersey, el panorama es alarmante. Karen DeMarco, fundadora de la organización Food Brigade, relató a NBC New York cómo una madre trabajadora llegó desesperada pidiendo ayuda: “Tengo hambre, mis hijos tienen hambre, no tengo nada de comida”.

Según DeMarco, la mujer tiene empleo en un hospital, pero su salario no le alcanza para cubrir los gastos básicos.

Joel Berg, director de Hunger Free America, explica que los beneficiarios del SNAP no son personas sin hogar, como muchos piensan, sino trabajadores de bajos ingresos: empleados de supermercados, cuidadores, obreros o personal doméstico que no ganan lo suficiente para sostener a sus familias. “Quizás alguien que te sirve el café o repara tu tejado hoy no tiene nada que comer”, advirtió.

Bancos de alimentos disponibles en Nueva York y Nueva Jersey

Ante la emergencia alimentaria declarada por la gobernadora Kathy Hochul, quien anunció una inversión estatal de 100 millones de dólares para ayudar a tres millones de neoyorquinos dependientes del SNAP, los bancos de alimentos se han vuelto el último refugio contra el hambre.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, también ha prometido fondos estatales para evitar que las familias pasen hambre durante noviembre.

Si necesitas ayuda o deseas donar, aquí puedes acudir:

Ciudad de Nueva York: Lista de despensas de alimentos organizada por distritos a través del Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario.

Estado de Nueva York: Bancos de alimentos regionales que distribuyen productos a organizaciones de emergencia locales en cada condado.

Nueva Jersey: Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey (CFBNJ) ofrece alimentos, artículos básicos y orientación para familias necesitadas.

En medio del miedo y la incertidumbre, los bancos de comida son hoy el salvavidas de miles de trabajadores que luchan cada día contra el hambre y la vergüenza de pedir ayuda.

