Padres en California preguntan lo mismo: ¿Califico para cuidado infantil gratis con CalWORKs?

El acceso al cuidado infantil subsidiado representa uno de los apoyos más determinantes para miles de padres de bajos ingresos en California.

Sin embargo, la falta de información clara sobre quién califica, cómo solicitarlo y qué opciones existen provoca que muchas familias no aprovechen recursos que ya están disponibles.

El programa CalWORKs ofrece varias rutas para recibir asistencia inmediata y continua, según la situación de cada hogar.

Cuidado infantil para quienes reciben CalWORKs: cómo funciona

Los padres que reciben ayuda en efectivo de CalWORKs —o que la recibieron en algún momento durante los últimos dos años— califican automáticamente para obtener cuidado infantil subsidiado mediante un sistema de vales.

Esta modalidad les permite elegir al proveedor que mejor se adapte a su rutina, ya sea un centro registrado o un hogar de cuidado infantil familiar.

Los beneficiarios actuales pueden comunicarse con Access al 866-262-9881 para iniciar el proceso sin costo. Otra opción es hablar directamente con su administrador de casos de Servicios de Empleo, quien puede activar de inmediato el apoyo para garantizar que el padre o madre pueda mantenerse en su empleo, educación o entrenamiento laboral.

Las familias que dejaron de recibir el beneficio económico en los últimos dos años también mantienen acceso a este programa. En su caso, deben acudir a un Programa de Pago Alternativo, como:

Child Development Associates (CDA) : 619-427-4411 ext. 1400

YMCA Childcare Resource Service: 619-521-3055 ext. 1565

Ambas organizaciones gestionan el subsidio y conectan a las familias con proveedores aprobados.

Opciones para quienes no califican por CalWORKs

Las familias que no reciben CalWORKs —y tampoco lo recibieron en los últimos dos años— aún pueden solicitar apoyo a través de programas para trabajadores de bajos ingresos financiados por el estado.

Para ingresar a la lista de espera, deben visitar la Lista Centralizada de Elegibilidad o llamar al 800-521-0560.

Quienes buscan únicamente referencias de cuidado infantil pueden comunicarse con el YMCA Childcare Resource Service al 800-481-2151, donde reciben orientación sobre centros autorizados, disponibilidad y requisitos.

Si una persona desea convertirse en proveedor de cuidado infantil familiar, puede iniciar el proceso a través de Licencias para Hogares de Cuidado Infantil Familiar llamando al 619-767-2200.

Ese mismo número sirve para realizar consultas o presentar quejas sobre proveedores existentes, ya que la supervisión estatal forma parte de la red de protección para los menores.

Para información adicional o asistencia en cualquier etapa, Access mantiene su línea gratuita al 866-262-9881, disponible para resolver dudas y guiar a las familias hacia el programa adecuado.

