Aumentan la tarifa del permiso ESTA en Estados Unidos: cuándo entra en vigor el incremento

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos (EEUU) ha anunciado la implementación de un nuevo aumento en la tarifa para cierto grupo de personas que quieran entrar al país, descubra de qué se trata.

Estamos hablando del permiso ESTA ("Electronic System for Travel Authorization"), lo que involucra a viajeros beneficiados con la exención de visa (Visa Waiver Program o VWP), el cuál volverá a aumentar próximamente.

Recordemos que el permiso ESTA es un permiso electrónico que permite a los viajeros de ciertos países ingresar a los EEUU sin necesidad de una visa, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

En dicho programa participan 42 países, la mayoría de ellos europeos.

Es decir, el ESTA es parte del VWP y es el que permite a los viajeros de países aliados viajar al país por negocios o turismo, por un período de hasta 90 días.

Según se indica, el cambio en el monto actual responde a las propuestas del presidente en la controversial ley H.R.1 “One Big Beautiful Bill Act”, sobre ajustes en agencias federales con respecto a la inflación.

¿Cuánto cuesta y cuánto costará ahora el permiso ESTA?

Lo primero que se debe saber es que, el nuevo importe para la entrada de viajeros internacionales con ESTA, modificará un monto que ya había aumentado recientemente y que rige desde el 30 de septiembre de 2025.

En dicha fecha, el costo de dicho permiso aumentó casi el doble, de $21 a $40, para aquellos ciudadanos de las naciones designadas en el VWP.

Ahora, se ha revelado que un documento oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP), del 19 de noviembre, confirma un nuevo incremento de la tarifa para el año fiscal 2026, justificado por la inflación.

Sin embargo, no se trata de un incremento que vaya a tener un impacto demasiado tangible en el bolsillo de los viajeros.

La tarifa del ESTA en 2026 tendrá solo 27 centavos adicionales, con respecto a la actual, subiendo la autorización de $40 a $40.27.

Además, los beneficiarios del VWP deben saber que el ajuste no afecta el costo actual y ya incrementado del formulario I-94, que se mantiene al costo de $30.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube