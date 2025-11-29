Habilitan nuevas categorías de género en cédula de Colombia: buscan evitar la discriminación en las elecciones de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la inclusión de las categorías "trans" y "no binario" en el campo de 'sexo' de los documentos de identidad de Colombia.

De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, es un "paso clave para reconocer y garantizar el derecho a la identificación", refiere El Nacional.

En tal sentido, destacó que este proceso se incluirá en más de 1.200 oficinas de la Registraduría, específicamente en cada una de sus estaciones integradas de servicio.

Esta medida de avanzada aplica también para la expedición de registros civiles y tarjetas de identidad, con el fin de consolidar un marco legal más inclusivo para todos los ciudadanos.

Por lo que aseguró que la implementación de esta política de inclusión será amplia y accesible a nivel nacional.

Destacó que esta decisión no solo busca facilitar el trámite para la población diversa, sino que también sienta un precedente de democracia e igualdad en el país, de cara a las elecciones de 2026.

Si bien este avance representa un triunfo significativo en términos de derechos, el contexto de violencia contra la comunidad LGBTIQ+ en Colombia sigue siendo preocupante y subraya la necesidad de estas medidas de protección y reconocimiento.

Según datos de la organización Caribe Afirmativo, en 2024 al menos 164 personas fueron asesinadas por motivos relacionados con su orientación sexual o identidad de género, lo que implica un aumento del 3,8 % respecto al año anterior, siendo las mujeres trans el grupo más afectado.