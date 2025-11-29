¿Sin planes de entretenimiento? Descubre qué locales te salvarán la vida este fin de semana de Thanksgiving en Washington D. C.

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Washington D.C., Maryland y Virginia deben anticipar una pausa significativa en la actividad comercial y gubernamental este fin de semana con motivo del Día de Acción de Gracias.

Las instituciones federales, estatales y las escuelas suspenderán labores, retomando actividades mayoritariamente hasta el lunes 1 de diciembre.

Los servicios como el correo (USPS) y la recolección de basura modificarán sus cronogramas operativos según informó El Tiempo Latino en su portal web. .

Planificar las compras y traslados resulta importante, ya que el transporte público como el Metrorail y Metrobus operarán con horarios de fin de semana o domingo, y servicios ferroviarios como MARC y VRE detendrán sus trenes por completo durante el feriado.

Establecimientos y servicios cerrados

Grandes minoristas y almacenes: Walmart, Target, Costco, Best Buy, Sam’s Club, BJ’s Wholesale Club.

Supermercados: Trader Joe’s, Aldi, Lidl, Publix, Kroger Pharmacies.

Instituciones financieras: Bank of America, Wells Fargo, Truist, PNC, Capital One.

Sector público: Oficinas de gobierno, escuelas, bibliotecas, tribunales, centros comunitarios y entrega de correo regular.

Establecimientos y servicios que abren (con horarios reducidos):

Supermercados: Whole Foods, Harris Teeter, Food Lion, Safeway, Giant, Wegmans, Sprouts, H.E.B.

Tiendas de conveniencia: Dollar General, Family Dollar.

Restaurantes selectos: Ciertas ubicaciones de cadenas como IHOP y Golden Corral (se sugiere reservar).

Transporte y movilidad: Metrorail (6 a.m. a medianoche), Metrobus (horario dominical) y estacionamientos de Metro (gratuitos).

Detalles

Aunque la tendencia de cerrar grandes cadenas minoristas durante el feriado permite descanso a los empleados, varias cadenas de alimentos mantendrán sus puertas abiertas con horarios limitados, cerrando generalmente a media tarde.

Quienes requieran ingredientes de última hora podrán acudir a establecimientos específicos como Safeway o Giant, aunque los expertos recomiendan verificar la disponibilidad en aplicaciones locales o llamar antes de salir, dado que muchos negocios independientes no operarán.

