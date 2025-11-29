Eventos

¿Sin planes de entretenimiento? Descubre qué locales te salvarán la vida este fin de semana de Thanksgiving en Washington D. C.

Varias cadenas de alimentos mantendrán sus puertas abiertas con horarios limitados
 

Por Brian Segura
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 08:02 pm

Los residentes de Washington D.C., Maryland y Virginia deben anticipar una pausa significativa en la actividad comercial y gubernamental este fin de semana con motivo del Día de Acción de Gracias. 

Las instituciones federales, estatales y las escuelas suspenderán labores, retomando actividades mayoritariamente hasta el lunes 1 de diciembre.

Los servicios como el correo (USPS) y la recolección de basura modificarán sus cronogramas operativos según informó El Tiempo Latino en su portal web. . 

Planificar las compras y traslados resulta importante, ya que el transporte público como el Metrorail y Metrobus operarán con horarios de fin de semana o domingo, y servicios ferroviarios como MARC y VRE detendrán sus trenes por completo durante el feriado.

Establecimientos y servicios cerrados

  • Grandes minoristas y almacenes: Walmart, Target, Costco, Best Buy, Sam’s Club, BJ’s Wholesale Club.
  • Supermercados: Trader Joe’s, Aldi, Lidl, Publix, Kroger Pharmacies.
  • Instituciones financieras: Bank of America, Wells Fargo, Truist, PNC, Capital One.
  • Sector público: Oficinas de gobierno, escuelas, bibliotecas, tribunales, centros comunitarios y entrega de correo regular.
  • Establecimientos y servicios que abren (con horarios reducidos):
  • Supermercados: Whole Foods, Harris Teeter, Food Lion, Safeway, Giant, Wegmans, Sprouts, H.E.B.
  • Tiendas de conveniencia: Dollar General, Family Dollar.
  • Restaurantes selectos: Ciertas ubicaciones de cadenas como IHOP y Golden Corral (se sugiere reservar).
  • Transporte y movilidad: Metrorail (6 a.m. a medianoche), Metrobus (horario dominical) y estacionamientos de Metro (gratuitos).

Detalles

Aunque la tendencia de cerrar grandes cadenas minoristas durante el feriado permite descanso a los empleados, varias cadenas de alimentos mantendrán sus puertas abiertas con horarios limitados, cerrando generalmente a media tarde. 

Quienes requieran ingredientes de última hora podrán acudir a establecimientos específicos como Safeway o Giant, aunque los expertos recomiendan verificar la disponibilidad en aplicaciones locales o llamar antes de salir, dado que muchos negocios independientes no operarán. 

