¿Sin planes de entretenimiento? Descubre qué locales te salvarán la vida este fin de semana de Thanksgiving en Washington D. C.

Los residentes de Washington D.C., Maryland y Virginia deben anticipar una pausa significativa en la actividad comercial y gubernamental este fin de semana con motivo del Día de Acción de Gracias.
Las instituciones federales, estatales y las escuelas suspenderán labores, retomando actividades mayoritariamente hasta el lunes 1 de diciembre.
Los servicios como el correo (USPS) y la recolección de basura modificarán sus cronogramas operativos según informó El Tiempo Latino en su portal web. .
Planificar las compras y traslados resulta importante, ya que el transporte público como el Metrorail y Metrobus operarán con horarios de fin de semana o domingo, y servicios ferroviarios como MARC y VRE detendrán sus trenes por completo durante el feriado.
Establecimientos y servicios cerrados
- Grandes minoristas y almacenes: Walmart, Target, Costco, Best Buy, Sam’s Club, BJ’s Wholesale Club.
- Supermercados: Trader Joe’s, Aldi, Lidl, Publix, Kroger Pharmacies.
- Instituciones financieras: Bank of America, Wells Fargo, Truist, PNC, Capital One.
- Sector público: Oficinas de gobierno, escuelas, bibliotecas, tribunales, centros comunitarios y entrega de correo regular.
- Establecimientos y servicios que abren (con horarios reducidos):
- Supermercados: Whole Foods, Harris Teeter, Food Lion, Safeway, Giant, Wegmans, Sprouts, H.E.B.
- Tiendas de conveniencia: Dollar General, Family Dollar.
- Restaurantes selectos: Ciertas ubicaciones de cadenas como IHOP y Golden Corral (se sugiere reservar).
- Transporte y movilidad: Metrorail (6 a.m. a medianoche), Metrobus (horario dominical) y estacionamientos de Metro (gratuitos).
Detalles
Aunque la tendencia de cerrar grandes cadenas minoristas durante el feriado permite descanso a los empleados, varias cadenas de alimentos mantendrán sus puertas abiertas con horarios limitados, cerrando generalmente a media tarde.
Quienes requieran ingredientes de última hora podrán acudir a establecimientos específicos como Safeway o Giant, aunque los expertos recomiendan verificar la disponibilidad en aplicaciones locales o llamar antes de salir, dado que muchos negocios independientes no operarán.
