Colorado de duelo: ¿Qué detalles no revelan aún sobre la muerte de la senadora Faith Winter?

La senadora Faith Winter generó conmoción en Colorado tras fallecer la noche del miércoles 26 de noviembre de 2025 en un accidente múltiple ocurrido en los carriles norte de la interestatal I-25, cerca de la salida Dry Creek, en el área metropolitana de Denver.

El siniestro, registrado alrededor de las 6:00 p. m. y actualmente bajo investigación, dejó a la legisladora como la única víctima mortal y dejó al menos tres personas lesionadas, según las autoridades estatales.

Líder progresista clave y figura central en Broomfield

Winter, de 45 años, representaba a la zona de Broomfield y se preparaba para iniciar su duodécimo y último año en la Legislatura estatal debido a los límites de mandato.

Madre de dos hijos y comprometida con el exrepresentante estatal Matt Gray, la senadora se posicionó como una de las voces progresistas más influyentes del Capitolio de Colorado, gracias a su trabajo en defensa de las familias trabajadoras, los derechos de las mujeres, la ampliación del transporte y la lucha contra el cambio climático.

A lo largo de su carrera, Winter ganó reconocimiento por impulsar políticas públicas ambiciosas y por su habilidad para negociar acuerdos complejos en un escenario político cada vez más polarizado.

Diversas organizaciones comunitarias destacaron su liderazgo consistente, especialmente en temas de movilidad sostenible y protección climática, dos áreas en las que dejó una marca legislativa duradera.

Colorado baja sus banderas y espera respuestas

El gobernador Jared Polis confirmó el fallecimiento y ordenó bajar las banderas a media asta en todos los edificios públicos del estado.

Polis describió a Winter como una defensora incansable, respetada por su dedicación y su capacidad para construir consensos dentro y fuera del Capitolio.

La Patrulla Estatal de Colorado mantiene abierta la investigación mientras analiza evidencia sobre el choque, en el que participaron al menos cinco vehículos.

Hasta el momento, las autoridades no revelan qué originó el siniestro. La comunidad política y los residentes de su distrito expresan profundo pesar por la pérdida de una figura clave en la vida pública del estado, cuyo impacto continúa resonando entre colegas, organizaciones y electores.

