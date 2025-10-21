Policía de Colorado hace un llamado a sus ciudadanos: una broma con IA generó pánico

Suscríbete a nuestros canales

Una broma hecha con inteligencia artificial (IA) causó revuelo en Colorado cuando un madre llamó temerosa a la policía porque temía por su hija.

El hecho se registró en Fountain, donde los agentes lanzaron un llamado de atención a los jóvenes para que no hagan juegos o bromas que alteren a sus padres, sobre todo si se necesita la ayuda del cuerpo policial.

“Era algo que nunca habíamos enfrentado antes y las imágenes parecían reales”, dijo Lisa Schneider, oficial de información pública del Departamento de Policía de Fountain.

¿Qué broma con IA generó polémica?

En redes sociales se viralizó un juego de "indigente en la casa" en el cual los usuarios generan una foto falsa con IA que muestra a un hombre indigente dentro de la residencia.

“La hija envió una foto de este hombre dentro de la casa, así que, por supuesto, la mamá estaba aterrorizada. Ella llamó al 911”, dijo Schneider.

Los videos que se circulan en distintas plataformas muestran como los adolescentes (o como en este caso, algunos adultos) llaman a sus padres para notificarles que un "extraño" entró a la casa.

Muchos padres al recibir estos mensajes se alteran, como pasó en Colorado, donde la madre de una mujer adulta llamó al 911 luego de ver unas fotos de un indigente dentro de su vivienda.

El informe indica que una comisión policial se trasladó hasta la residencia y tras varios minutos de insistencia, la mujer abrió la puerta y les comentó que era una broma con IA y que no había nadie en la casa.

¿Qué dicen las autoridades?

La policía de Fountain resalta que esos "juegos" traen consecuencias, sobre todo en los padres que dejan solos a sus hijos por algunas horas.

Las llamadas falsas de 911 pueden acarrear problemas legales, además, compromete el tiempo de respuesta de los agentes en situaciones falsas cuando puede haber una emergencia real.

"No es gracioso y necesitamos educar a todos sobre cómo es eso y cómo puede desperdiciar esos recursos”, declaró la oficial.

Cabe destacar que las autoridades señalan que, por suerte, en el momento de esa llamada no se reportó ninguna otra situación, ya que de ser así se hubiera presentado un retraso en el tiempo de respuesta que podría terminar en tragedia.