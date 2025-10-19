¿ChatGPT revela secretos? Entérate de cómo esta mujer ganó $100.000 en Powerball con IA

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer estadounidense obtuvo un premio de 100.000 dólares tras utilizar una herramienta de inteligencia artificial para elegir los números con los que participaron en el sorteo del Powerball.

Según el relato, la jugadora recurrió a ChatGPT para que le entregara una combinación de cifras, decisión que finalmente le permitió ganar una suma considerable.

De acuerdo con la información publicada por el portal web de Telemundo Digital, la ganadora explicó que la idea surgió como una curiosidad, pero terminó siendo un golpe de suerte que cambió por completo su panorama financiero.

La estrategia detrás del boleto

El participante solicitó a ChatGPT una serie de números para apostar en el Powerball. La combinación resultante coincidió con cuatro números del sorteo más el número Powerball, lo que inicialmente le otorgaba un premio de 50.000 dólares. No obstante, debido a que había activada la opción Power Play, el monto se duplicó a 100.000.

"No fue hasta que inicié sesión en mi cuenta de la Lotería de Michigan que me di cuenta de que había añadido el Power Play a mi boleto y que en realidad gané $100,000", comentó Carvey.

Revelan la identidad de la ganadora.

La protagonista es Tammy Carvey, de 45 años, residente en la ciudad de Wyandotte, en el estado de Michigan. La mujer relató que descubrió su ganancia al revisar su cuenta en línea de la Lotería de Michigan después del sorteo realizado el 6 de septiembre.

Carvey indicó que planea usar parte del dinero para pagar la hipoteca de su casa y destinar el resto al ahorro familiar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube