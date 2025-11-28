Trump anulará órdenes ejecutivas firmadas por Biden: conozca cuáles

Suscríbete a nuestros canales

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas con un bolígrafo automático o ‘autopen’ por su predecesor, Joe Biden.

