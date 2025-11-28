Firma presidencial

Trump anulará órdenes ejecutivas firmadas por Biden: conozca cuáles

Trump expresó: «Los lunáticos de la izquierda radical que rodeaban a Biden alrededor del hermoso escritorio del Despacho Oval le arrebataron la presidencia»

Por Mariana Pérez Guerra
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 06:37 pm

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas con un bolígrafo automático o ‘autopen’ por su predecesor, Joe Biden.

«Cualquier documento firmado por ‘Adormilado’ (‘Sleepy’ en inglés) Joe Biden con el ‘autopen’, que fue aproximadamente el 92 % de ellos, queda por la presente rescindido y sin efecto alguno», aseveró el mandatario en su red Truth Social.

