Trump anulará órdenes ejecutivas firmadas por Biden: conozca cuáles

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas con un bolígrafo automático o ‘autopen’ por su predecesor, Joe Biden.
«Cualquier documento firmado por ‘Adormilado’ (‘Sleepy’ en inglés) Joe Biden con el ‘autopen’, que fue aproximadamente el 92 % de ellos, queda por la presente rescindido y sin efecto alguno», aseveró el mandatario en su red Truth Social.
